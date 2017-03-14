​Перенимая опыт лучших вузов

Соглашение предусматривает ряд договоренностей. Так, павлодарские студенты, магистранты и докторанты смогут пройти обучение по академической мобильности в РАНХиГС. Есть намерение проводить совместные научно-технические исследования, после чего осуществлять публикацию соответствующих материалов.

По словам директора департамента международного сотрудничества кандидата педагогических наук, ассоциированного профессора Акмарал Каирбаевой, в целях расширения образовательного опыта ПГУ старается сотрудничать только с ведущими образовательными учреждениями страны и мира. РАНХиГС является лидером в подготовке высших руководящих кад­ров России, как для бизнеса, так и для государственных структур. За академией закрепилась слава кузницы министров.