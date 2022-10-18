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Переосмыслить жизнь

Раушан Утеулина

Акмолинский областной казахский музыкально-драматический театр им. Ш. Хусаинова 26-й сезон открыл драмой «Өмір деген осы ма?» по пьесе американского драматурга Вины Дельмар «Дальше – тишина».

Премьера показала, что репертуар театра пополнился еще одной замечательной постановкой, которую, судя по всему, будет сопровождать неизменный успех.

Пронзительный сюжет знаменитой пьесы известен: это история о пожилых людях, которые к концу жизни становятся в тягость собственным детям. Супругам, прожившим душа в душу 50 лет, заложившим из-за проблем дом, в котором вырастили пятерых детей, больше негде жить. Сыновья и дочери, занятые собственной жизнью, не хотят брать родителей к себе.

Старики, вынужденные жить у детей по отдельности, в конце концов расстаются навсегда. На глазах у публики происходит душевный надлом двух пожилых людей. Радость от долгожданной встречи с детьми за праздничным столом, когда вся семья Купер наконец-то собралась дома, перетекает в горестное понимание: отец с матерью не нужны собственным детям.

Режиссером-постановщиком Сафуа­ном Шаймерденовым тема отношений детей и родителей, их душевных терзаний подана остро и тонко. Артис­там – Еркебулану Толеуову (Джордж), Гулнур Кожановой (Нелли), Макпал Сулейменовой (Анита), Медету Хамзину (Левицкий) и другим – удалось раскрыть характеры персонажей, зас­тавив зрителей буквально прожить драматическую историю одной семьи.

Главные роли – Барклея и Люси Купер – блестяще исполнили супруги-актеры Кайрат Мурзабулатов и Жанар Кусаинова. Их по окончании спектакля публика наградила долгими овациями, а Жанар Кусаинова с трудом удерживала в руках огромные букеты цветов. Проникновенная игра этих двух актеров, мастерство передачи всех оттенков чувств ни на секунду не давали отвлечься от происходящего на сцене. Прекрасная актерская игра, великолепная постановка.

Добавим, что оба актера стояли у истоков первого казахского театра в Кокшетау в 1995 году. Жанар Кусаинова вернулась в родной город с дипломом Казахской национальной академии искусств им. Т. Жургенова в числе двадцати своих одногруппников, которых захватила идея отправиться всем курсом в областной центр, чтобы работать в новом театре.

Увы, немногие выдержали испытания отсутствием жилья и достойной заработной платы, репетициями в неотапливаемом помещении Дворца культуры, отданного под театр, – вскоре в штате остались шесть-семь человек, самых увлеченных и упорных. Жанар Кусаинову трудности не страшили, она с упоением творила, ведь сбылась ее давняя мечта: в Кокшетау впервые за всю его историю открылся казахский театр. Видя горящие глаза Жанар, ее поддержал и супруг Кайрат Мурзабулатов, у которого была успешная и перспективная работа в оперном теат­ре Алматы…

Спектакль «Өмір деген осы ма?» получился интересным и глубоким, в нем есть мощный нравственный посыл, после которого хочется переосмыслить собственную жизнь, да и понятие «жизнь» в целом. И зрители это, безусловно, увидели и прочувствовали.

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