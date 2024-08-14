Перезагрузка отечественной науки: с чего начать?

Президент Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчеркивал необходимость повышения уровня научных исследований, совершенствования модели управления казахстанской наукой и превращения ее в точку притяжения талантов, источник инновационных идей, новых подходов к диверсификации экономики и развитию общества. Утвержденный в конце июля Национальный план развития РК до 2029 года также определил перезагрузку нацио­нальной модели науки одним из ключевых приоритетов.

На наш взгляд, чтобы данная перезагрузка максимально отвечала интересам Казахстана, а развитие экономики и общества получало ощутимую поддержку от научного сообщества, необходимо, прежде всего, перестроить «фундамент» модели – правильно организовать систему приоритетов. Необходимо ответить на ряд вопросов. Исследования в каких областях являются наиболее важными для нашей страны? Какие результаты, с учетом существующих возможностей и реалистичности достижения, следует ожидать от каждого приоритетного направления? Как правильно обеспечить процессы необходимыми ресурсами?

В данной статье предлагаются концептуальные подходы к организации приоритетов развития науки, которые, считаю, позволят существенно повысить отдачу от нее.

По сложившейся традиции приоритетные направления развития науки в Казахстане утверж­даются на три года решением Высшей научно-технической комиссии при Правительстве. Далее алгоритм следующий: по каждому из них создается национальный научный совет, общий объем финансирования распределяется между отдельными проектами, согласно результатам конкурса, финансирование осваивается, отчеты о научных исследованиях отправляются в архив и начинается следующий трехлетний цикл.

Согласно решению Высшей научно-технической комиссии от 28 сентября 2023 года, в Казахстане определены семь приоритетных направлений развития науки, охватывающих широкий спектр объектов исследования и отраслей – от наук о жизни до вопросов национальной безопасности. Они, в свою очередь, разделены на 153 специализированных научных направления. Такая система достаточно проста и понятна, удобна для чиновников с точки зрения планирования и администрирования бюджета, классификации исследований и учета полученных результатов.

С другой стороны, насколько применима действующая система в качестве инструмента распределения ограниченных ресурсов с целью получения максимальной выгоды? Это очень важный вопрос, поиск ответа на который позволяет выявить аспекты, требующие совершенст­вования.

Во-первых, действующая система приоритетов развития науки отражает практически все научные направления, в которых у Казахстана есть хоть какой-то научный потенциал. Она подходит для финансирования всей науки страны и в определенной степени служит для научного сообщества компромиссом, позволяющим избежать неудобного вопроса о том, какие научные исследования более важны, а какие – менее.

Во-вторых, действующие приоритеты развития науки не отвечают на вопрос о том, какие научные исследования более важны для Казахстана в складывающихся условиях. Равноценно развивать широкий спектр научных направлений могут себе позволить лишь немногие страны мира, обладающие необходимыми ресурсами. Казахстан, к сожалению, не входит в их число.

В-третьих, существующие приоритеты не различают научные направления по характеру ожиданий от них. Например: если допустить, что исследования в области альтернативной энергетики и горнометаллургического комплекса одинаково важны для Казахстана, то все равно справедливо ожидать – отдача от исследований для ГМК должна быть намного выше, поскольку у нас имеются богатая сырьевая база, традиционные рынки сбыта продукции, крупные промпредприятия, сложившиеся десятилетиями научные школы и объективно существующий платежеспособный спрос со стороны бизнеса на качественные научные результаты.

К тому же в отрасли трудятся более 270 тыс. работников, следовательно, повышение эффективности производства и конкурентоспособности горнометаллургической продукции за счет внедрения научных достижений скажется не только на экономических позициях Казахстана в мире, но и на качестве жизни многих наших граждан.

С другой стороны, Казахстан только начинает развивать альтернативную энергетику, ее доля в суммарной выработке энергии остается незначительной. Поэтому на данном этапе нам достаточно наращивать собственную научную компетенцию путем поддержки трансферта зарубежных технологий, прикладных научных проектов, а также подготовки ученых и технического персонала совместно с технологическими лидерами.

Другими словами, ожидаемые результаты от реализации каждого из указанных приоритетов изначально должны различаться: если в ГМК ученые должны превосходить аналоги из стран, с которыми мы конкурируем на рынке, то в альтернативной энергетике нам необходимо понимать и применять научные достижения развитых государств.

В-четвертых, механизмы поддержки приоритетных направлений науки должны быть дифференцированными. То есть объем и способы финансирования призваны оптимально соответствовать объективно существующим условиям и масштабу ожидаемых результатов.

Наконец, утверждаемые приоритеты развития науки, по сути, являются краткосрочными. Три года – очень короткий горизонт планирования, позволяющий ставить задачи на уровне отдельных проектов, но не науки в целом. Даже на подготовку одного ученого по программе PhD в среднем уходит пять и более лет.

В целом, приоритеты должны быть поставлены таким образом, чтобы положительный эффект от научного потенциала, которым располагает Казахстан, и финансирования, выделяемого на поддержку и развитие науки, был максимальным для экономики и общества.

Чтобы этого достичь, предлагается разделить приоритеты развития науки на четыре группы.

Первая группа – стратегические приоритеты, к которым следует отнести научные исследования в направлениях, где Казахстан имеет объективные преимущества, собственные научные школы, и от которых зависит благополучие государства. Это направления, качественное научное сопровождение которых в среднесрочной перспективе обеспечит дополнительными ресурсами остальные приоритеты развития науки, экономику и общество в целом.

В первую очередь, стратегические приоритеты должны включать исследования для нефтяной отрасли. Благополучие целых регионов практически полностью зависит от нефти, поэтому повышение научной составляющей в продукции и связанный с ним рост доходов будут способствовать региональному развитию. По аналогичным причинам исследования для ГМК также следует отнести к стратегическим приоритетам.

Научные исследования для агропромышленного комплекса, в котором занято почти полтора миллиона наших граждан, тоже являются стратегическим приоритетом. Казахстан обладает важнейшим преимуществом, которого нет у большинства стран мира, – огромными сельскохозяйственными угодьями при сравнительно небольшом собственном потреблении продовольствия. Правильное использование сельхозресурсов на основе передовых научных достижений гарантирует нам продбезопасность на десятилетия вперед, расширит номенклатуру экспорта и улучшит качество жизни людей, проживающих в сельской местности.

Следующий стратегический приоритет – решение проблем обеспечения пресной водой. Без стабильного доступа к ней невозможно существовать в качестве независимого государства.

Также в числе стратегических приоритетов – научные исследования в области развития человеческого капитала, включая вопросы здоровья, воспитания молодежи, образования, истории, культуры и общественных отношений.

Казахстан переживает демографический рост, население страны стремительно молодеет, и от того, насколько рационально мы сможем развивать человеческий капитал, превращая его в экономический ресурс и источник консолидации общества, будет зависеть успех всех остальных реформ.

Хочу подчеркнуть: указанные стратегические приоритеты – это наукоемкие направления, требующие активной поддержки со стороны научного сообщества. Например, современное сельское хозяйство по количеству применяемых инноваций уступает только аэрокосмической промышленности и медицине.

В свою очередь стратегический характер приоритетных направлений предполагает их долго­срочную актуальность, сочетание фундаментальных и прикладных исследований, преимущественно междисциплинарный характер, а также концентрацию любых доступных механизмов поддержки, включая все формы финансирования исследований, подготовку научных кадров в Казахстане и за рубежом, приобретение дорогостоящего оборудования, прагматичное международное сотрудничество, трансферт и адаптацию зарубежных технологий.

Вторая группа приоритетов – перспективные, возникающие из текущих трендов глобального научно-технического развития. Например, к ним можно отнес­ти исследования по применению генеративного искусственного интеллекта в различных сферах, биомедицину, поиск способов адаптации к последст­виям климатических изменений, технологии долгосрочного хранения энергии. Чаще всего, в Казах­стане нет значительного задела в таких направлениях, но на нашей стороне исторический момент – у нас еще есть возможность «запрыгнуть на подножку уходящего поезда» и развиваться одновременно с передовыми странами, а не догонять их.

Реалистичными ожиданиями от инвестиций в перспективные приоритеты представляются развитие собственной научной компетенции, позволяющей понимать происходящий в мире прогресс и пользоваться его результатами наравне с другими странами, в том числе для соз­дания собственных наукоемких продуктов. Данные приоритеты следует периодически актуализировать с учетом фактической динамики и появления новых трендов.

Базой для перспективных приоритетов должны стать университеты как оптимальная среда для сочетания подготовки кад­ров, научных исследований и инновационной деятельности. Первоначальный акцент можно сделать на прикладные научные исследования и трансферт технологий.

Подходящими механизмами поддержки видятся программы магистратуры и докторантуры, разработанные в партнерстве с ведущими зарубежными исследовательскими университетами, грантовое финансирование, участие в международных проектах и создание центров передовой компетенции на основе долго­срочного партнерства ученых и бизнеса. В перспективе, по мере развития отечественной компетенции, возможен переход к фундаментальным исследованиям и программно-целевому финансированию перспективных приоритетов для решения конкретных научно-технических задач.

Третья группа – базовые приоритеты. Это исследования в научных направлениях, в которых Казахстан объективно отстает от развитых стран, а попытки полностью ликвидировать технологический разрыв представляются нерациональными и, скорее всего, нереалистичными.

Основные ожидания от реализации базовых приоритетов могут быть связаны с наращиванием собственной научной компетенции, способной применять передовые знания и поддерживать трансферт зарубежных технологий, а также с перспективой создания собственных продуктов на основе известных в мире достижений.

Например, маловероятно, что в обозримой перспективе Казахстан сможет получить собственные чипы, которые превзойдут аналоги, разрабатываемые в Японии или Нидерландах. Даже если такую задачу поставить, надо понимать: на это потребуются непомерные расходы и десятилетия, в течение которых страны-лидеры также продолжат идти вперед, или появится принципиально новая концепция, делающая наши чипы неконкурентоспособными.

С другой стороны, наличие научной компетенции, достаточной для применения самых передовых чипов, позволит уже сегодня решать актуальные для Казахстана прикладные задачи, в том числе по междисциплинарной поддержке стратегических и перспективных приоритетов.

К базовым приоритетам следует отнести математику и естест­венные науки (физику, химию и биологию), информационные технологии, инженерные науки, исследования в области энергетики, транспорта и логистики, охраны окружающей среды. Часть из этих направлений должна быть постоянной, с актуализацией задач внутри каждого направления согласно потребностям стратегических и перспективных приоритетов, запросам экономики и общества. Остальные базовые приоритеты следует периодичес­ки корректировать.

Реализация базовых приоритетов должна основываться на потенциале университетской науки.

Все остальные научные направления следует отнести к четвертой группе – расширению научного потенциала с доступом к ресурсам на основе конкурса (финансирование подготовки докторов PhD, гранты на научные исследования и коммерциализацию научных результатов).

Дополнительно, независимо от принадлежности к определенной группе приоритетов, все научные коллективы должны иметь доступ к базовому финансированию с целью накопления и сохранения научного потенциала.

Как предложенная система приоритетов развития науки может применяться на практике? В качестве первого шага государст­во могло бы выделять 40% от всех ресурсов на науку, включая подготовку PhD, на стратегические приоритеты, а оставшуюся часть – разделить по 20% на перспективные приоритеты, базовые приоритеты и расширение научного потенциала.

При таком подходе отсутствие научного направления в числе приоритетов не будет означать его исключения из механизмов госфинансирования, что сделает реформу практически безболезненной для научного сообщества. Именно риск потери финансирования и связанная с ним утрата имеющегося задела часто приводились учеными в качестве контраргумента более строгой приоритизации в науке.

В конечном итоге эти контр­аргументы способствовали установлению существующей классификации приоритетов развития науки и распылению ограниченного финансирования между множеством разрозненных и незначительных по масштабу задач, имеющих низкую вероят­ность ощутимой пользы для экономики и общества.

С другой стороны, концентрация ресурсов на стратегических, перспективных и базовых приоритетах, в которых вероятность достичь ощутимого результата в относительно короткие сроки для Казахстана выше и важнее, позволит на практике решать актуальные задачи экономики и общества, способствуя росту авторитета и привлекательности науки для негосударственных источников финансирования.

Кроме того, формулирование реалистичных ожиданий от развития каждого направления соглас­но его роли в системе приоритетов позволит ученым правильно оценивать значимость ожидаемых результатов исследований, избегая необходимости преувеличения в надежде на получение финансирования. Данное обстоятельство особенно актуально для исследований, по которым аналогичные результаты уже широко известны и применяются в мире, но тем не менее они могут способствовать развитию компетенций или решению прикладных научно-технических задач в Казахстане.

Предложенная организация приоритетов развития науки – это концепция, которая требует дальнейшего глубокого обсуждения со всеми заинтересованными сторонами, перед тем как стать частью мероприятий по перезагрузке науки. При этом, независимо от исхода обсуждения, необходимо следовать принципам, на которых она основана, а именно: увязать роль каждого направления в системе приоритетов с объективными возможностями и потребностями Казахстана; ранжировать направления по актуальности и потенциальной выгоде для страны; формулировать ожидания от развития каждого направления согласно его роли в системе приоритетов; распределять ресурсы на развитие науки исходя из роли и ожиданий от каждого приоритетного направления.

В завершение подчеркну, что предложенная концепция ни в коем случае не означает, что одно научное направление становится важнее другого. Такая постановка вопроса была бы неправильной, так как для процветания человечества важны все научные направления.

Приоритизация направлений развития науки означает, что ожидания от инвестиций в различные научные исследования должны быть соразмерны объективным предпосылкам и возможностям страны, а решение одних научно-технических задач в заданном горизонте планирования является более актуальным и выгодным, чем других.

Если действительно хотим, чтобы наука превратилась из обузы для госбюджета в реальный фактор развития экономики и общества, мы должны начать расставлять приоритеты рационально и прагматично. Другого пути для перезагрузки, к сожалению, не существует.