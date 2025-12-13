В Национальном музее Республики Казахстан открылась выставка «История Великой Степи в иранских источниках», где впервые представлены копии 27 древних персидских рукописей, обнаруженных в архивах министерства иностранных дел Исламской Республики Иран, передает Kazpravda.kz

Фото: Минкультинформ

Экспонаты содержат ценные сведения о социально-политических и экономических процессах, происходивших на территории Казахстана в XVIII-XIX веках.

Накануне выставку осмотрели Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев и Президент Исламской Республики Иран Масуд Пезешкиан. Документы были переданы Казахстану иранской стороной в рамках официального визита Президента Ирана в Астану.

Выступая по итогам осмотра экспозиции, Касым-Жомарт Токаев поблагодарил иранского коллегу за предоставленные исторические материалы и отметил их особую значимость для отечественной науки и общества.

«Это очень ценный подарок. Мы обязательно представим данную экспозицию казахской общественности, а также будем широко популяризировать её в средствах массовой информации. В документах содержатся неизвестные ранее исторические факты. Думаю, это станет полезным для наших соотечественников», – подчеркнул Глава государства.

Рукописи содержат сведения о социально-экономическом положении Казахского ханства, дипломатических контактах ханов Тауке и Абулхаира с иранскими шахами, политической ситуации в Туркестане, а также данные о месторождениях угля, железа, меди, свинца и бирюзы на территории Казахстана.

Архивные материалы наглядно подтверждают наличие тесных исторических связей между Казахстаном и Ираном. Через территории двух государств проходил Великий Шёлковый путь, способствовавший развитию торговли, культурных и духовных контактов. В иранских архивах сохранились записи о Казахском ханстве, визитах послов и межгосударственных переговорах.

Иранское влияние прослеживается и в культурном наследии Казахстана. Таиказан в мавзолее Хазрет-Султан был изготовлен мастером Абделазизом Шарафуддином Тебризи. По оценкам учёных, около 4% словарного запаса казахского языка имеют персидское происхождение, среди них – «астана», «пайда», «көрпе», «дәрі», «дәрумен», «аула», «ораза».

Выставка предоставляет редкую возможность увидеть подлинные источники, раскрывающие ключевые страницы общей истории Казахстана и Ирана, и впервые знакомит широкую общественность с уникальными архивными материалами.