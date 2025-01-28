Перспективы обрабатывающей промышленности

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Роза Рахметуллаева

Опубликован очередной выпуск подкаста Taldau Talks. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев

фото пресс-службы Сената Парламента РК

Темой выпуска стало развитие обрабатывающей промышленности в Казахстане. Участие в обсуждении вопросов отрасли приняли министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев, предприниматель, председатель правления Союза обрабатывающей промышленности Марат Баккулов и экономист Айдархан Кусаинов.

Как подчеркнул Маулен Ашимбаев, развитие обрабатывающей промышленности позволяет решить актуальные для нашей страны вопросы. Он также отметил, что за последние годы в отрасли были достигнуты определенные успехи: объем производства в обрабатывающей промышленности за 5 лет вырос более чем в 2 раза и составил 5,9%. Такая тенденция, по мнению спикера Сената, говорит о диверсификации экономики и некотором снижении зависимости от сырьевого сектора. Однако вопросы, требующие доработки, все еще остаются.

– В рамках новой экономичес­кой политики Главой государства Касым-Жомартом Токаевым поставлена задача сформировать прочный промышленный каркас страны, в основе которого будет обрабатывающая промышленность. Этот сектор – одно из перспективных направлений в отрасли. Понятно, что без развития обрабатывающей промышленности очень сложно обеспечить качественный рост экономики, ее диверсификацию, экономическую и продовольственную безопасность, рост доходов населения, увеличение налоговой базы. В то же время если проанализировать структуру обрабатывающей промышленности, то 40 процентов от общего объема занимает металлургия. Поэтому важно развивать более продвинутые секторы отрасли, которые производят продукты с высокой добавленной стоимостью, – отметил председатель Сената.

В ходе подкаста Taldau Talks эксперты обсудили состояние и тенденции обрабатывающей отрасли. В частности, были обозначены такие вопросы, как доступ к финансированию, проблемы импорта и конкурентоспособность отечественной продукции, обеспечение предприятий доступным сырьем, а также защита внутреннего рынка, экспортный потенциал Казахстана и эффективность механизмов государственной поддержки.

#Маулен Ашимбаев #Taldau Talks #подкаст

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