Первая казахстанская автокоманда отправилась в путешествие вокруг света

Автор проекта «Вокруг света с Новым Казахстаном» – Мадина Ашилова, победитель проекта «100 новых лиц Казахстана», ассоциированный профессор и тележурналист. Проект состоит из трех этапов. В мае 2022 года Мадина и ее супруг Олжас проехали по территории США: от побережья Тихого океана в Сан-Франциско до Атлантического – в Нью-Йорке. Всего путешествие заняло 20 дней и составило 6,5 тыс. км.

Группа журналистов, руководство Казахского университета международных отношений и мировых языков имени Абылай-хана с пожеланиями доброго пути проводили команду, которая отправилась в первое в истории Казахстана автомобильное путешествие вокруг света.

Теперь предстоит проехать по европейскому маршруту Алматы – Сан-Себастьян (Испания). Общая протяженность пути – свыше 35 тыс. км. На сей раз путешественники из Алматы в дороге планируют быть более месяца и за это время посетить города России, Латвии, Чехии, Германии, Франции, Испании, Италии, Австрии и ряда других европейских государств.

Напомним, что именно на страницах нашей газеты Мадина впервые сообщила, что планирует отправиться в кругосветное путешествие на автомобиле. В этот раз они с супругом взяли в свою команду троих детей, двое остаются дома с бабушкой. Как признались юные путешественники, их не пугают дальние расстояния, так как они уже побывали в Казани и Узбекистане. Они готовы в дальний путь, который подарит им знакомство с новыми странами, городами, пейзажами, а также незабываемые впечатления и эмоции.

Мадина отметила, что они учли свой опыт путешествия в США. Изначально супруги планировали пропагандировать Казахстан, нашу культуру и туристические достопримечательности, приготовили красочные билборды, ролики. Но, приехав в США, они поняли, что для начала людям надо развернуть карту и показать, где находится наша страна, и рассказывать о том, что это многонацио­нальная респуб­лика, в которой есть горы, леса, пус­тыни, озера и степи.

– Своей задачей сегодня мы видим популяризацию нашей страны как открытой, демократичной и дружелюбной, чтобы люди за рубежом мог­ли преодолеть различные стереотипы. Именно так было в США, где мы рассказывали прос­тым американцам о своей родине. Наша миссия состоит в том, чтобы жители европейских стран узнали больше о Казах­стане от рядовых граждан. Это своего рода народная дипломатия. Кстати, мы обязательно заедем во французский город Ренн, который является поб­ратимом Алматы, – рассказывает Мадина.

Как отметила проректор вуза по учебной работе Асель Чакликова, Мадина Ашилова является одним из талант­ливых педагогов факультета журналистики. Будучи мамой пятерых детей, она гармонично совмещает свою преподавательскую и научную деятельность, являясь ассоциированным профессором. По итогам учебного года она удостоена звания МОН РК «Лучший преподаватель вуза».

– Мадина не просто успешный ученый, но и творческий педагог, которого очень любят студенты. Все свои проекты преподаватель реализует совместно с ними, вовлекая ребят в научно-исследовательскую орбиту и прививая им профессиональные навыки. Уверена, что ее очередное познавательное путешествие привлечет большое внимание со стороны молодежи, – сказала проректор университета.

В рамках проекта будут созданы документальный фильм, серия теледневников о поездке, цикл познавательных статей, будут вестись страницы проекта в социальных сетях и на YouTube-канале

(@ashilova1165, @turan_tv).