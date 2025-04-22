Первая казахстанская драма о футболе «90+1» вышла в прокат

Кино
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Вчера в Астане состоялся закрытый показ художественного фильма «90+1», передает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

Фото: МКИ

Режиссером картины выступил Тимур Дулатов, известный по проектам «Бизнес по-казахски» и «Аким». Главные роли исполнили Куаныш Керимкулов, Алмат Сакатов и Артур Аскарулы. 

Кинокартина рассказывает о юноше, для которого футбол – это не просто увлечение, а часть жизни. История фильма насыщена спортивными эпизодами, драматическими событиями и сильными эмоциями. Проект реализован при поддержке Министерства культуры и информации РК.

Картина представляет собой мотивационную историю, которая обращена к подросткам и молодежи. Главная мысль ленты – никогда не отказываться от своей мечты. 

Широкий прокат фильма «90+1» стартует по всей стране 24 апреля 2025 года.
 

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