Первая ракетка Казахстана сдал позиции в рейтинге ATP

Ассоциация теннисистов-профессионалов представила обновленную версию рейтингов спортсменов одиночного и парного разрядов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.



Тройку лидеров по-прежнему составляют серб Новак Джокович, Даниил Медведев из России и немецкий теннисист Александр Зверев.



Сильнейший из казахстанцев – Александр Бублик – потерял одну позицию, заняв 32-е место. Михаил Кукушкин и Дмитрий Попко также откатились на одну строчку, заняв 165 и 170 места.



В парном разряде лидером является британец Джо Сэлисбери, за ним располагаются Раджив Рам из США и хорватский спортсмен Мате Павич.



Андрей Голубев отыграл одну позицию – 25-й. Александр Недовесов остался 60-м. Бублик опустился с 66-го на 68-е место.



