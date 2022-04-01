Общество
Первая женщина-фармаколог Казахстана: "И в 80 лет можно чувствовать себя нужной и незаменимой"
Муканова Асель
корреспондент

И в 80 лет можно чувствовать себя нужной и незаменимой. Яркий пример – доктор медицинских наук, профессор, академик НАН РК, лауреат Государственной премии РК Раиса Кузденбаева.

Первая женщина-фармаколог Казах­стана, главный клиничес­кий фармаколог, гордость казахстанской науки Раиса Кузденбаева, которой 3 апреля исполняется 80 лет, продолжает трудиться в качестве руководителя Научно-образовательного центра Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий Комитета медицинского и фармацевтичес­кого контроля МЗ РК.

– За почти полвека преподавания я осознала не только силу лекарственных препаратов, но и силу общения с людьми и любви к своей профессии, – признается наша героиня. – Я всегда говорю: кто пришел в фармакологию, уже никогда из нее не уйдет. Это важная наука в медицинском образовании. Врач любой специальности лечит лекарственными препаратами и должен хорошо в них разбираться. Хороший врач правильно ставит диагноз и назначает верное лечение. Диагностика сейчас продвинулась далеко вперед, очень помогает современная аппаратура, но для рационального применения лекарств нужны знания и опыт.

За плечами Раисы Кузденбаевой – долгий и достойный профессиональный путь. Окончив в 1965 году с отличием Актюбинский государственный медицинский институт, она поступила в аспирантуру по фармакологии на базе ІІ Московского государственного медицинского института им. Н. И. Пирогова. А защитив кандидатскую диссертацию, вернулась в родной вуз и в 29 лет стала заведующей кафедрой фармакологии, которой затем руководила целых 35 лет!

В 1981 году защитила докторскую диссертацию, стала профессором, затем академиком НАН РК и Академии профилактической медицины. Впервые в Казахстане Раиса Кузденбаева начала преподавание фармакологии на государственном языке и внедрила новый предмет «Клиническая фармакология», который изу­чает действие лекарственных препаратов на людей.

За этот период времени она подготовила 41 кандидата и 6 докторов медицинских и фармацевтических наук, написала 7 монографий и более 500 научных работ.

С 2005 года возглавляла Фармакологический комитет НЦЭЛС – организации, где все лекарства оцениваются и проверяются на качество, эффективность и безопасность. В это же время академик активно участвовала в разработке Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 2009 года, где инициировала внесение таких понятий, как «мониторинг побочного действия лекарственных средств» и «фармаконадзор».

Неистребимый интерес к науке и стремление быть сопричастной к решению проблем определили ее активную профессиональную и гражданскую позицию. Благодаря видению и не­устанному труду Раисы Кузденбаевой был систематизирован рынок лекарственных средств Казахстана.

Также она стала автором собственных уникальных препаратов, популярных сегодня не только в нашей стране, но и за ее пределами. Это такие фитопрепараты, как «Кызыл май», «Шукур май», «Солодки масло», «Крапивы мас­ло», «Лопуха корня масло», оригинальная технология изготовления которых запатентована, а препараты зарегистрированы в качестве лекарственных средств.

– Мы, педагоги, параллельно занимались научной деятельностью, это было главным условием работы в учебном заведении. Чем больше в вузе было докторов, профессоров, кандидатов, доцентов, тем выше был его рейтинг, и на мой взгляд, это было правильно. Я влюблена в свою науку – фармакологию. И окружающие, наверное, это чувствуют, – говорит наша героиня.

Коллеги действительно помимо бесспорного профессионализма и широты научных интересов академика Кузденбаевой отмечают ее высокую внутреннюю культуру, демократизм, коммуникабельность, харизматичность, оптимизм и жизнелюбие.

Не будь этого позитивного отношения к миру, возможно ли в 80 лет давать фору молодым, ездить с лекциями по стране? По словам студентов и коллег, она великолепный лектор, умеющий доступно, ярко, увлекательно и вместе с тем профессионально раскрыть самые сложные научные проблемы.

Даже на исход болезни, считает академик, влияет отношение к ней самого больного: когда лечишь оптимистов, выздоровление идет легче. Но вот категорически ученый выступает против самолечения. Неправильно примененный даже самый лучший лекарственный препарат может привести к осложнениям и смерти. Особенно серь­езно надо подходить к применению антибиотиков: назначать их должен только врач, а фармацевт отпус­кать только по рецепту.

– Сегодня весь мир беспокоит такая проблема, как антибиотикорезистент­ность, то есть устойчивость микроорганизмов к антибиотикам. Это является сейчас одной из наиболее серьезных угроз для здоровья человечества. Многие при коронавирусе, боясь осложнений, самостоятельно принимали антибиотики, хотя на вирусы они не действуют. Даже в случае разработки новых препаратов серьезная угроза устойчивости к антибиотикам будет сохраняться, если поведение людей не изменится. Сокращать распространение инфекций нужно с помощью вакцинации, мытья рук и надлежащей гигиены, – делится академик.

За огромные заслуги Раиса Кузденбаева отмечена орденами «Знак Почета», «Құрмет», в числе ее наград орден Михайло Ломоносова и орден Гиппократа. Она – почетный член научного общества фармакологов РФ, Европейской ассоциации клиничес­ких фармакологов и терапевтов, почетный президент конгресса «Человек и лекарство – Казах­стан», президент Профессиональной ассоциации клинических фармакологов и фармацевтов Казахстана, почетный гражданин города Актобе.

Залог счастливой жизни Раи­сы Салмаганбетовны это еще и 55-летний брак со своим единомышленником и профессором Сагидуллой Елемесовичем Имамбаевым. Оба их сына Даурен и Мухтар окончили с отличием медицинский вуз. Растут внуки и правнук. Это самая большая радость и гордость для родителей.

– Я человек очень подвижный, позитивный, люблю людей, – признается юбиляр. – А секрет всего лишь в том, чтобы быть в курсе всех событий, продолжать свое дело, следить за собой и проводить много времени с молодежью. Все-таки лучшее лекарство – оптимизм!

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