Первое в Казахстане поле FIFA Arena появилось в Кокшетау

Хорошая новость
10
Раушан Утеулина
собственный корреспондент по Акмолинской области

На прошлой неделе на базе ­IT-школы-лицея им. аль-Фараби Кокшетау торжественно открылось футбольное поле, построенное в рамках международной программы FIFA Arena. Эта программа, инициированная президентом FIFA Джанни Инфантино, предусматривает строительство одной тысячи мини-футбольных площадок по всему миру.

фото пресс-службы облакимата

Казахстан уже стал частью этого масштабного проекта: пилотный объект появился в Кокшетау, подобный откроется в Хромтау. В дальнейшем в стране планируется построить еще 100 мини-полей для школьников – как результат сотрудничества между FIFA и Казахстанской федерацией футбола (КФФ).

В церемонии открытия приняли участие аким области Марат ­Ахметжанов, директор FIFA по работе с национальными ассоциациями Эльхан Мамедов, президент КФФ Марат Омаров, а также игроки футбольного клуба «Оқжетпес» и национальной сборной Даурен Жумат и Кажымукан Толепберген.

– Глава государства в своем Послании народу Казахстана обозначил задачу по развитию массового спорта и инфраструктуры для детей. В ответ на это Федерация футбола Казахстана заключила соглашение с FIFA о строительстве мини-футбольных площадок. И сегодня мы открываем первую из них в Кокшетау, – подчеркнул важность проекта Марат Омаров. – FIFA Arena – это новое пространство, где сбываются детские мечты. Ребята будут не просто играть в футбол, но и учиться дисциплине, упорству, командному духу. Футбольное поле построено с соблюдением международных стандартов FIFA, оснащено современным покрытием, безопасной оградой, дополнительной инфраструктурой для комфортных тренировок и игр.

По словам Эльхана Мамедова, проект FIFA Arena имеет глобальное значение.

– Мы рады, что Федерация футбола Казахстана поддержала этот важный проект. Сегодня вместе с ней мы передаем новое футбольное поле школе, где обучаются около 900 учеников. Дети смогут играть в футбол, вести здоровый образ жизни. Уверен, что именно на таких площадках вырастут будущие звезды, которые будут представлять Казахстан на меж­дународной арене, – отметил он.

Аким области выразил уверенность в том, что новый объект не только повысит интерес молодежи к спорту, но и станет толчком к новым достижениям.

– Как отметил Глава государства, без массового спорта невозможно воспитать здоровую молодежь и укрепить здоровье всей нации. Это футбольное поле – инвестиция в здоровье и развитие наших детей и молодежи. Благодаря FIFA мы получили инфраструктуру мирового уровня, что станет важным элементом в процессе формирования здорового образа жизни у школьников, воспитания нового поколения спорт­сменов, – сказал Марат Ахметжанов.

В завершение мероприятия глава региона представил собравшимся проект футбольного стадиона, который будет построен в Кокшетау. Новый стадион будет соответствовать четвертой категории УЕФА, что позволит проводить здесь международные матчи. Завершение строительства запланировано на конец 2027 года.

#Спорт #Кокшетау #FIFA Arena

Популярное

Все
Партнерство между братскими странами
В журналистику – с футбольного поля
Чемпионки приняли присягу
Город растет и становится краше
Тренировочный процесс на Иссык-Куле
Сотни горожан вышли на забег в поддержку женщин с раком груди
Пограничники провели открытый урок
Внедрение биометрии в школьных столовых удобно и эффективно
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зафиксирован рекордный урожай
О погоде в Казахстане на 16-18 октября сообщили синоптики
В Турции отменили статус «иностранцев» для тюркских народов
Сильная духом и мастерством
Кызылорда с размахом отмечает свой день рождения
Стали известны имена финалисток конкурса Miss Astana 2025
Арман Шаккалиев: В Казахстане двукратно увеличат закуп продукции у сельхозтоваропроизводителей
В Туркестанской области отметили Всемирный день хлопка
Петропавловские теплосети готовят к передаче в муниципальную собственность
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода
Каждый второй выпускник Алматинской области поступил на грант
Поручение Президента: Правительство разработало меры по улучшению жизни граждан
Казы и шужык в вакуумной упаковке
Французская награда вручена Диане Ашимовой
Благодаря передовым технологиям и господдержке
Артефакты «Таңбалы» поразили зарубежных ученых
В Национальном музее стартовала международная выставка
Пенсионерам вход бесплатный
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
Треть урожая ушла под снег
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
Чем может гордиться Темиртау?
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости

Читайте также

Газ пришел в глубинку
В Алматы открылся теннисный центр «Алатау»
В Кызылорде запущен комплекс по выпуску хлебобулочных издел…
Помощь окажут быстрее

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]