Казахстан уже стал частью этого масштабного проекта: пилотный объект появился в Кокшетау, подобный откроется в Хромтау. В дальнейшем в стране планируется построить еще 100 мини-полей для школьников – как результат сотрудничества между FIFA и Казахстанской федерацией футбола (КФФ).

В церемонии открытия приняли участие аким области Марат ­Ахметжанов, директор FIFA по работе с национальными ассоциациями Эльхан Мамедов, президент КФФ Марат Омаров, а также игроки футбольного клуба «Оқжетпес» и национальной сборной Даурен Жумат и Кажымукан Толепберген.

– Глава государства в своем Послании народу Казахстана обозначил задачу по развитию массового спорта и инфраструктуры для детей. В ответ на это Федерация футбола Казахстана заключила соглашение с FIFA о строительстве мини-футбольных площадок. И сегодня мы открываем первую из них в Кокшетау, – подчеркнул важность проекта Марат Омаров. – FIFA Arena – это новое пространство, где сбываются детские мечты. Ребята будут не просто играть в футбол, но и учиться дисциплине, упорству, командному духу. Футбольное поле построено с соблюдением международных стандартов FIFA, оснащено современным покрытием, безопасной оградой, дополнительной инфраструктурой для комфортных тренировок и игр.

По словам Эльхана Мамедова, проект FIFA Arena имеет глобальное значение.

– Мы рады, что Федерация футбола Казахстана поддержала этот важный проект. Сегодня вместе с ней мы передаем новое футбольное поле школе, где обучаются около 900 учеников. Дети смогут играть в футбол, вести здоровый образ жизни. Уверен, что именно на таких площадках вырастут будущие звезды, которые будут представлять Казахстан на меж­дународной арене, – отметил он.

Аким области выразил уверенность в том, что новый объект не только повысит интерес молодежи к спорту, но и станет толчком к новым достижениям.

– Как отметил Глава государства, без массового спорта невозможно воспитать здоровую молодежь и укрепить здоровье всей нации. Это футбольное поле – инвестиция в здоровье и развитие наших детей и молодежи. Благодаря FIFA мы получили инфраструктуру мирового уровня, что станет важным элементом в процессе формирования здорового образа жизни у школьников, воспитания нового поколения спорт­сменов, – сказал Марат Ахметжанов.

В завершение мероприятия глава региона представил собравшимся проект футбольного стадиона, который будет построен в Кокшетау. Новый стадион будет соответствовать четвертой категории УЕФА, что позволит проводить здесь международные матчи. Завершение строительства запланировано на конец 2027 года.