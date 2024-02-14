Первокурсник военного колледжа насмерть ранил себя случайным выстрелом

По факту смерти возбуждено уголовное дело, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минобороны

Фото: МО РК

13 февраля в Военном колледже имени Ш. Уалиханова кадет 1 курса при заступлении на службу в суточный наряд совершил огнестрельное саморанение из закрепленного оружия, несовместимое с жизнью.