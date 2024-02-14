Первокурсник военного колледжа насмерть ранил себя случайным выстрелом

Происшествия
111

 По факту смерти возбуждено уголовное дело, передает  Kazpravda.kz со ссылкой на Минобороны

Фото: МО РК

13 февраля в Военном колледже имени Ш. Уалиханова кадет 1 курса при заступлении на службу в суточный наряд совершил огнестрельное саморанение из закрепленного оружия, несовместимое с жизнью.

– По факту смерти возбуждено уголовное дело. Причины и обстоятельства выясняются. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит. Руководство Министерства обороны и личный состав Военного колледжа выражают глубокие соболезнования родным и близким кадета, – говорится в сообщении.

#минобороны #военный колледж #смерть первокурсника

Популярное

Все
В Валентинов день письма писать лень?
Мир постепенно приближается к самому высокому за всю историю человечества числу молодых людей
Не город – каток
В Казахстане начали обучение африканских педагогов
Состояние студенческих общежитий Алматинской области не выдерживает никакой критики
Школьник из Ленгера Марк Ринк разработал мобильное приложение, позволяющее остановить буллинг
От семейного древа Владимира Штемпеля отходят крепкие ветви
Житель Талдыкоргана Еркегали Имангали делает обычные пятиэтажки яркими и узнаваемыми, его муралы украшают здания по всему региону Жетысу и Алматинской области
«Красная линия» стала камнем преткновения для сноса аварийного дома
Требуется… рабочий человек
Предприниматель, выигравший тендер на уборку снега в Петропавловске, оказался в центре скандальной истории
Упрощена форма декларирования
Катание с горок стало причиной... досудебного расследования
Скульптура как чувство
Приветствуем тебя, Сольналь!
В команде только девушки
Распоряжение Главы государства
На урок – без опозданий
Чаганский фонтан
Дело каждого казахстанца
Назначен заместитель управделами президента
В трех мегаполисах страны возобновили требования по ношению масок
Прогноз о разрушительном урагане в РК опровергли синоптики
Наурыз как событие нового формата
Казахстанских школьников учат распознавать инсульт
Стажировка за границей по программе «Болашақ» для молодого врача стала основой профессионального и карьерного роста
Платежный переполох
Рожденный в степи знаменосец Победы
К традиционным зимним забавам уральцев добавилось катание на оленьей упряжке
Огонь уничтожил все
Welcome to Kazakhstan!
Асат Нурпеисов стал управделами президента
Кинотеатр на колесах
Правила есть, но будут ли им следовать градостроители?
Мир, полный лжи
Молочные реки – костанайские берега
Роман Скляр поручил установить причины пожара в ТЦ Семея
Со школы – на больничную койку
Казахстан ратифицировал соглашение с Сингапуром о взаимной защите инвестиций
Жить надо по средствам
Зеленский позвонил Токаеву
Инвестиционный щит: прокуроры на страже экономики страны
Казахстанская Коко Шанель
Найдены сумка, путевой журнал и госномер упавшего с людьми автобуса в Майкаине
Токаев пообщался с казахстанцами, работающими в FAO и WFP ООН
«Барыс» прервал четырехматчевую серию поражений, одолев дома «Салават Юлаев»
Айман Мусаходжаева покинула должность ректора Казахского национального университета искусств (источник)
Президент провел встречу с Синди Маккейн
Будем честны друг с другом
Деревня, в которой хочется жить
На грани остановки
Касым-Жомарт Токаев прибыл на переговоры с Джорджей Мелони
Амир Омарханов продолжает успешное выступление на юниорском Открытом чемпионате Австралии
Работать на земле дано не каждому
Дархан Сатыбалды отчитался перед президентом по развитию Туркестанской области
Токаев угостил гендиректора FAO алматинским апортом
Казахстан вошел в топ-5 стран мира для зимнего туризма
Алихан Смаилов обратился к премьер-министрам стран ЕАЭС
Токаев подписал закон об укреплении инвестиционного сотрудничества Казахстана с Катаром
Касым-Жомарт Токаев посетил музеи Ватикана

Читайте также

17 человек пострадали в ДТП с тремя автобусами в Алматы
Сотрудник «ҚазАвтоЖол» погиб при исполнении обязанностей
КНБ накрыл подпольную нарколабораторию в Алматинской области
Спасатели вызволили щенка из выгребной ямы в ВКО

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]