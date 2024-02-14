Первокурсник военного колледжа насмерть ранил себя случайным выстрелом
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По факту смерти возбуждено уголовное дело, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минобороны
13 февраля в Военном колледже имени Ш. Уалиханова кадет 1 курса при заступлении на службу в суточный наряд совершил огнестрельное саморанение из закрепленного оружия, несовместимое с жизнью.
– По факту смерти возбуждено уголовное дело. Причины и обстоятельства выясняются. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит. Руководство Министерства обороны и личный состав Военного колледжа выражают глубокие соболезнования родным и близким кадета, – говорится в сообщении.