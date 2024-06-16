Первому начальнику Генштаба ВС РК Сейлбеку Алтынбекову исполнилось 80 лет

Армия
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Ветеран вложил много труда в дело становления Вооруженных сил и укрепления обороноспособности страны, передает Kazpravda.kz

Фото: Минобороны РК

С юбилеем ветерана поздравили начальник Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи генерал-майор Кайрат Даутов, начальник штаба – первый заместитель командующего Десантно-штурмовыми войсками полковник Алмас Исабеков, военнослужащие и соратники.

По случаю 80-летия от имени министра обороны они передали ветерану поздравительный адрес и вручили медаль «Ел қорғаны», поблагодарив за вклад в строительство Вооруженных сил и большую работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи.

Сейлбек Алтынбекович родился 15 июня 1944 года в колхозе им. Кирова Сырдарьинского района Кызылординской области. По окончании школы он выбрал стезю военного. Профессиональное образование получил в Ташкентском военном общевойсковом командном училище и в Военной академии имени Фрунзе. Прошел путь от курсанта военного училища до начальника штаба – первого заместителя министра обороны Казахстана.

Сейлбек Алтынбеков вложил много труда в дело становления Вооруженных сил и укрепления обороноспособности страны. С октября 1992 по декабрь 1993 был командующим Республиканской гвардией, выполнявшей функции личной охраны высшего руководства страны и главных правительственных учреждений. Потом служил на ответственных должностях в Министерстве обороны и в Государственном комитете по чрезвычайным ситуациям.

Заслуги Сейлбека Алтынбековича перед Родиной отмечены орденами «Данқ» II степени, Красной Звезды и многочисленными медалями.

#юбилей #Сейлбек Алтынбеков #Генштаб ВС РК

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