Первостепенные задачи национальной безопасности

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Открывая заседание, Нурсултан Назарбаев от имени народа Казахстана и от себя лично выразил соболезнования родным и близким 7 военнослужащих, погибших в ходе военных учений.

– Я с глубоким прискорбием воспринял печальную весть о трагическом событии в Жамбылской области, произошедшем в результате схода снежной лавины. Каждый из них до конца исполнил свой воинский долг, являясь истинным патриотом своей страны. Поручаю Министерству обороны оказать всестороннюю помощь и поддерж­ку всем семьям погибших солдат. Государственная комиссия занимается выяснением причин случившегося. Мы примем все необходимые меры с тем, чтобы подобные трагедии не повторялись в будущем, – сказал Президент.

В повестку заседания Совета безопасности были внесены следующие вопросы:

– итоги реализации Стратегии национальной безопас­ности Респуб­лики Казахстан на 2012–2016 годы, презентация ключевых подходов, заложенных в стратегии на очередной период;
– некоторые аспекты военно-технической политики;
– меры по обеспечению общественной безопасности в период подготовки и проведения Международной выставки «ЭКСПО-2017».

Глава государства отметил, что за прошедший период благодаря усилиям компетентных государст­венных органов в Казахстане обеспечены внешняя безопасность и внутриполитическая стабильность.

– Несмотря на кризисные явления в мировой экономике и трудности в отечественной экономике, макроэкономические показатели удалось удержать на приемлемом уровне. Проведенный анализ внутренних, региональных и глобальных процессов позволил выявить наиболее вероятные риски, вызовы национальной безопасности на предстоящий период. В настоящее время в стране обсуждаются цели и задачи, обозначенные в Послании народу Казахстана, предложенные политические и конституционные реформы, которые в целом находят поддержку среди населения республики, – сказал Нурсултан Назарбаев.

Также Президент подчеркнул первостепенность задачи противостояния экстремистским и террористическим актам, угроза проявления которых сохраняет свою актуальность.

– По каждому из перечисленных направлений деятельности в новой стратегии предусмотрены меры реагирования соответствующих структур, – заключил Нурсултан Назарбаев.

Кроме того, Главой государства был поставлен ряд задач перед государственными органами по обеспечению национальной безопасности в других сферах и направлениях, сообщила пресс-служба Президента.

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