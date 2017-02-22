Первостепенные задачи национальной безопасности Статьи 841

Открывая заседание, Нурсултан Назарбаев от имени народа Казахстана и от себя лично выразил соболезнования родным и близким 7 военнослужащих, погибших в ходе военных учений.



– Я с глубоким прискорбием воспринял печальную весть о трагическом событии в Жамбылской области, произошедшем в результате схода снежной лавины. Каждый из них до конца исполнил свой воинский долг, являясь истинным патриотом своей страны. Поручаю Министерству обороны оказать всестороннюю помощь и поддерж­ку всем семьям погибших солдат. Государственная комиссия занимается выяснением причин случившегося. Мы примем все необходимые меры с тем, чтобы подобные трагедии не повторялись в будущем, – сказал Президент.



В повестку заседания Совета безопасности были внесены следующие вопросы:



– итоги реализации Стратегии национальной безопас­ности Респуб­лики Казахстан на 2012–2016 годы, презентация ключевых подходов, заложенных в стратегии на очередной период;

– некоторые аспекты военно-технической политики;

– меры по обеспечению общественной безопасности в период подготовки и проведения Международной выставки «ЭКСПО-2017».



Глава государства отметил, что за прошедший период благодаря усилиям компетентных государст­венных органов в Казахстане обеспечены внешняя безопасность и внутриполитическая стабильность.



– Несмотря на кризисные явления в мировой экономике и трудности в отечественной экономике, макроэкономические показатели удалось удержать на приемлемом уровне. Проведенный анализ внутренних, региональных и глобальных процессов позволил выявить наиболее вероятные риски, вызовы национальной безопасности на предстоящий период. В настоящее время в стране обсуждаются цели и задачи, обозначенные в Послании народу Казахстана, предложенные политические и конституционные реформы, которые в целом находят поддержку среди населения республики, – сказал Нурсултан Назарбаев.



Также Президент подчеркнул первостепенность задачи противостояния экстремистским и террористическим актам, угроза проявления которых сохраняет свою актуальность.



– По каждому из перечисленных направлений деятельности в новой стратегии предусмотрены меры реагирования соответствующих структур, – заключил Нурсултан Назарбаев.



Кроме того, Главой государства был поставлен ряд задач перед государственными органами по обеспечению национальной безопасности в других сферах и направлениях, сообщила пресс-служба Президента.



