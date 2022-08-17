Первую сельхозтехнику по Программе льготного лизинга получили фермеры Костанайской области

Фермеры в Костанайской области получили первую сельхозтехнику по Программе льготного лизинга, сообщает Kazpravda.kz со пресс-службу Премьер-министра РК.

«Очень хорошая программа, помощь фермерам, отличные условия, без первоначального взноса. Получили возможность приобрести новый трактор «Кировец», который зарекомендовал себя хорошо», — отметил представитель КХ «Майбасова З.М.».

Приём заявок на участие в Программе льготного лизинга сельскохозяйственной техники отечественного производства стартовал 5 августа. Для реализации Программы выделено 40 млрд тенге на приобретение порядка 1000 единиц тракторов, комбайнов и др.

Условия программы:

- срок лизинга – до 10 лет;

- ставка вознаграждения – 6% годовых;

- первоначальный взнос (аванс) по лизингу – 0%;

- льготный период по возврату основного долга – 1 год.

Доступные условия программы вызвали большой спрос на технику отечественного производства. На сегодня поступило уже 202 заявки от сельхозтоваропроизводителей на сумму 15,4 млрд тенге.