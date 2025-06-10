Вагоны полностью автоматизированы и оснащены системой беспилотного управления, мониторинга состояния и контроля за расстоянием между поездами

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В Астану доставлены первые два состава LRT, произведенные в китайском городе Таншань. Каждый состоит из четырёх вагонов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Как сообщил аким Астаны Женис Касымбек, все составы прибудут до конца лета, а в сентябре планируется технический запуск. Дальше по регламенту от 3 до 6 месяцев будут пусконаладочные работы.

Пассажиры воспользоваться легкорельсовым транспортом смогут к концу первого квартала следующего года.