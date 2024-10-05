Первые «комфортные школы» открылись в Атырауской области

Образование
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В новых школах более трёх тысяч детей в две смены будут обучать 120 учителей, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Атырауской области

В Атырау в рамках нацпроекта «Комфортная школа» сданы в пользование два средних учебных заведения – школа №47 на 1 200 мест в селе Береке Алмалинского сельского округа и №46 на 300 мест в микрорайоне Сарыозек, сообщает пресс-служба акима области.

В церемонии открытия образовательных объектов принял участие аким области Серик Шапкенов, который поздравил местных жителей с этим событием.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что качество образования является значимым условием для развития нации и поручил создать необходимые условия для обучения и всестороннего развития каждого ученика. В новых образовательных объектах созданы все условия для получения качественных знаний и развития творческих способностей. Уверен, что в новых школах взаимодействие между учителями, учениками и родителями будет наиболее эффективным, что наши выпускники покажут высокие результаты и будут конкурентоспособными на рынке труда, – сказал Шапкенов.

В новых школах более трёх тысяч детей в две смены будут обучать 120 учителей.

Школы оснащены камерами видеонаблюдения, подключенными к центру оперативного управления. Для начальных и старших классов отведены отдельные блоки. Кроме того, создана беспрепятственная среда для детей с особыми потребностями.

Территория объектов образования оборудована двумя беговыми дорожками, баскетбольной, волейбольной, теннисной, игровой и workout-площадками.

В зданиях школ расположены два спортивных зала, две столовые для младших и старших классов, актовый зал на 260 мест, библиотека, медицинские пункты, современные аудитории, лаборатории по физике и химии, STEM-кабинеты. С учащимися будут работать психолог и логопед.

До конца текущего года в рамках нацпроекта «Комфортная школа» будут сданы в пользование еще три школы.

До конца 2025 года в 12 школах, построенных в рамках нацпроекта, будут обучаться более 12 тысяч учащихся.

#Атырау #Атырауская область #Комфортная школа

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