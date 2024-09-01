Первые комфортные школы открылись в День знаний в Казахстане

Образование
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Дана Аменова
корреспондент

Нацпроект «Комфортная школа» направлен на решение вопроса дефицита ученических мест и нивелирования разницы в качестве образования между сельскими и городскими школами, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Минпросвещения

Первого сентября в стране распахнули двери 70 новых школ почти на 90 тысяч мест, в том числе построенных в рамках Нацпроекта «Комфортная школа».

В торжественном открытии одной из них – столичной школы №103 принял участие министр просвещения Гани Бейсембаев. 

Глава ведомства поздравил детей с началом 2024-2025 учебного года и пожелал им успехов в учебе. Он отметил, что государство создает все условия для обеспечения детей качественным образованием и достойным воспитанием.

Первого сентября почти 90 тыс. школьников нашей страны начнут получать знания в новых школах, в том числе построенных в рамках масштабного Национального проекта «Комфортная школа», а более 200 тыс. детей сядут за парты школ, прошедших капитальный ремонт.

«В этот день хотелось бы еще раз подчеркнуть колоссальную роль педагогов в деле обучения и воспитания подрастающего поколения. Недаром казахский просветитель Ахмет Байтурсынулыобозначил ценность работы учителя небезысвестными строками: «Ұстаз – ұлткелбеті». Поэтому важно высоко ценить труд педагога, ведь на его плечах лежит одна из главных задач — просветительская миссия. Пусть этот год будет полон свершений и знаменательных событий. Желаю крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях и благополучия!», — заявил Гани Бейсембаев.

В этот же день в открытии первых комфортных школ приняли участие первый заместитель премьер-министра Роман Скляр, вице-премьер Тамара Дуйсенова, министры здравоохранения, культуры и информации, науки и высшего образования, промышленности и строительства. 

Напомним, Нацпроект «Комфортная школа» направлен на решение вопроса дефицита ученических мест и нивелирования разницы в качестве образования между сельскими и городскими школами.

Особое внимание в проекте уделяется функциональности и безопасности образовательной среды. Предусмотрены отдельные блоки для учащихся начальных и старших классов.

Среди требований есть и повышение мер безопасности за счет внедрения современных технических средств, создание безбарьерной среды для детей с особыми образовательными потребностями и обеспечение школ современными предметными кабинетами. Всего в 2024-2025 учебном году ведется строительство 217 объектов. 

В целом, первого сентября в казахстанские школы пошли более 3,9 млн учащихся. В этом году первый звонок прозвенит для 352 тыс. юных казахстанцев, а в 11 класс перешли 219 тыс. выпускников.

Напомним, ранее глава ведомства Гани Бейсембаев поздравил казахстанцев с Днем знаний. 

 

#Минпросвещения #Нацпроект #Комфортная школа #День знаний

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