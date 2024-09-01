Глава Минпросвещения поздравил казахстанцев с Днем знаний

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Министр просвещения республики Гани Бейсембаев поздравил казахстанцев с Днем знаний.

«Наступает новый 2024-2025 учебный год. В этот знаменательный день, символизирующий начало пути к Олимпу знаний, по всей стране проходят торжественные мероприятия и звучат напутственные слова для 3,9 млн казахстанских школьников. Государство создает все условия для обеспечения детей качественным образованием и достойным воспитанием. Сегодня 90 тыс. школьников нашей страны начнут получать знания в новых школах, в том числе построенных в рамках масштабного Национального проекта «Комфортная школа». Более 200 тыс. детей сядут за парты школ, прошедших капитальный ремонт», - сказал Гани Бейсембаев.

В этом году первый звонок прозвенит для 352 тыс. первоклассников, а для 219 тыс. одиннадцатиклассников – это последний год в стенах школ.

«Дорогие дети, пусть этот год будет наполнен интересными и полезными открытиями, увлекательными уроками и новыми достижениями. В этот день хотелось бы еще раз подчеркнуть колоссальную роль педагогов в деле обучения и воспитания подрастающего поколения. Недаром казахский просветитель Ахмет Байтурсынулы обозначил ценность работы учителя небезысвестными строками: «Ұстаз – ұлт келбеті» (Учитель – облик нации). Поэтому важно высоко ценить труд педагога, ведь на его плечах лежит одна из главных задач — просветительская миссия. Уважаемые коллеги, примите самые искренние слова признательности за ваш благородный труд и преданность избранному делу. Именно вы сегодня не просто обучаете знаниям, но и передаете главные ценности нашего народа. Пусть этот год будет полон свершений и знаменательных событий. Желаю крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях и благополучия!» - говорится в поздравлении.

Традиционно 1 сентября в стране отмечается День знаний, который также знаменует начало учебного года.