Первые победы в Бахрейне

Абзал Камбар

В Манаме (Бахрейн) набирают ход III юношеские Азиатские игры‑2025.

фото olympic.kz

Напомним, что церемония их открытия прошла в выставочном комплексе Exhibition World Bahrain, и знаменосцами сборной Казахстана были боксер Рустембек Мухамедали и легкоатлетка Юлия Демкина. Участниками Азиады стали более 8 000 юных атлетов, представляющих 45 национальных олимпийских комитетов. 220 спортсменов Казахстана борются сейчас за медали в 20 видах спорта. На прошлых ЮАИ наша страна завоевала 13 наград, среди которых одна золотая.

Сегодня в копилке нашей сборной уже несколько наград, и одна из них золотая. Победителем Азиады стала команда Казахстана по велоспорту на шоссе. Наши спортсмены – Кирилл Полышев, Данил Третьяков, Ринат Ерик, Ирина Ивановская, Валерия Кузнецова и Анель Ташбай – выиграли командную гонку с раздельным стартом (смешанная эстафета).

Первую же серебряную медаль выиграл представитель команды по триатлону Рамазан Айнегов в дисциплине «суперспринт». В этом же состязании наш Артем Бедрин показал седьмой результат. Победу же одержал Ли Янсон (Китай), а тройку лучших
замкнул Ву Хен Кан (Южная Корея). В триатлоне казахстанка Алуа Нурмухамет финишировала на седьмом месте, а другая наша соотечественница Калерия Шнейдер – на 11-м.

Вторую серебряную медаль юношеских Азиатских игр-2025 нам добыла Виктория Мельникова, которая успешно выступила в финальном забеге на 1 500 м. Чемпионкой стала Назима Рахимжонова (Узбекистан), на третьем месте – представительница Шри-Ланки Санипа Гимхани. Еще одна казахстанка Агата Красаева – на седьмом месте.

Бронза в тройном прыжке у нашего Глеба Клепинина. Также бронзовую медаль завоевала Алиям Азизова по пенчак-силату в весовой категории до 55 кг (индонезийское и малайское боевое искусство, включающее в себя бой как с оружием, так и без него).

Коротко о других выступлениях наших атлетов. Женская команда в соревнованиях по баскетболу 3 х 3 в первом матче группового раунда обыграла сборную ОАЭ со счетом 19:4. Мужская команда по пляжному волейболу добилась очередной победы, обыграв Иран со счетом 2:1. Наш дуэт удерживает лидерство в группе А.

В Бахрейне впервые проходят соревнования по ММА (смешанные единоборства), где казахстанцы стартовали с побед. Так, Нуртилеу Отеген (до 80 кг) единогласным решением судей одержал победу над Мусо Иброхимзодой, а Амелина Бакиева досрочно выиграла у Фотимы Фозиловой (оба соперника из Таджикистана). Санжар Имангали (до 50 кг) оказался сильнее Абдуллы Альдармаки, а Альтаир Мейирханов (до 60 кг) победил Ахмада Абдулрахима (оба спорт­смена из ОАЭ).

В состязаниях по муай-таю казахстанка Камила Абдолда (до 48 кг) досрочно победила Энкх-Учрал Мунхбаатар (Монголия) и вышла в 1⁄4 финала.

