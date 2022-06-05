Первыми за рубежом начали работать участки для голосования в Японии и Республике Корея

Граждане Республики Казахстан, проживающие в Японии и Республике Корея, одними из первых воспользовались своим конституционным правом проголосовать на общенациональном референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство иностранных дел РК.

Первым казахстанцем, проголосовавшим в Токио на референдуме, стал самый молодой избиратель Алижан Салиев, которому накануне исполнилось 18 лет. Это его первые выборы, и молодой человек с удовольствием воспользовался этим правом.

«Мне недавно исполнилось 18 лет, и для меня это очень волнительно - впервые участвовать в таком историческом событии. Это еще и большая ответственность, так как мой голос также будет учтен в обновлении Конституции. Мне бы хотелось, чтобы Казахстан стал такой же развитой страной, как Япония», - сказал Алижан.

В столице Южной Кореи на участок № 258 первыми прибыла семейная пара Каким Данабаев и Аруна Жанибек, которые проживают в Сеуле более 10 лет и занимаются бизнесом.

«Я веду бизнес с корейскими партнерами. Часто вижу, как они обсуждают ситуацию в своей стране, активно участвуют в политической жизни. И за последние 10 лет я не пропустил ни одни выборы. В этот раз тоже пришел отдать свой голос, ведь участие в референдуме – наш гражданский долг. От нашего голоса зависит будущее наших детей», - отметил бизнесмен.