Первый авиарейс запустили из Туркестана в Самарканд

Для активизации туристского сотрудничества между странами Центральной Азии запущен первый международный авиарейс по маршруту «Туркестан-Самарканд», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат области

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

Самолет, отправившийся в праздничные дни из Туркестана в Узбекистан, принадлежит авиакомпании Qazaq Air.

"Около 80-ти путешественников с особым гостеприимством и торжественностью встретили в аэропорту Самарканда заместитель хакима города и представители местных властей", - говорится в сообщении.

Центрально-Азиатский регион, обладающий уникальными туристскими ресурсами, динамично развивает туристическую отрасль. В этом плане планирутся обмен опытом между двумя странами, реализация совместных проектов в сфере туризма.