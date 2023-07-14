Первый этап пройден

Опубликован список работ, прошедших в этом году предварительный отбор по итогам заседания Комиссии по присуждению государственных премий Республики Казахстан в области науки и техники имени аль-Фараби и гуманитарных наук имени А. Байтурсынулы.

Заседание проходило под председательством Государственного советника Республики Казахстан Ерлана Карина. Комиссия рассмотрела 13 работ, выдвинутых на соискание государственных премий, а также ознакомилась с результатами государственной научно-технической экспертизы и экспертно-аналитических рекомендаций по четырем секциям.

В итоге в список работ, прошедших предварительный отбор, вошли «Инновационные технологии охраны репродуктивного здоровья». Авторы проекта: Арстан Мамырбаев (руководитель), Ербол Бекмухамбетов, Тимур Джаркенов, Марат Изтлеуов, Акылбек Тусупкалиев. Работу представило некоммерческое акционерное общество «Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова».

Отбор также прошла «Разработка и организация производств новых отечественных оригинальных медицинских препаратов из растительной клетчатки». Среди авторов работы: Сестагер Акназаров (руководитель), Махмут Бийсенбаев, Султан Тулеуханов, Шалпан Тулейбаева. Организация, представившая на конкурс, – товарищество с ограниченной ответственностью «Научный производственно-технический центр «Жалын».

В числе финалистов и «Инновационный лекарственный препарат ФС-1для лечения мультирезистентного туберкулеза». Его авторы: Александр Ильин (руководитель), Гульшара Ахметова, Вячеслав Дудник, Ринат Исламов, Бахытжан Керимжанова, Илья Коротецкий, Андрей Курбатов, Гульнара Юлдашева. Проект был представлен акционерным обществом «Научный центр противоинфекционных препаратов».

Дальше по списку идет «Разработка и внедрение концептуального реинжиниринга бариатрической и метаболической хирургии в Республике Казахстан – мультидисциплинарный подход». Проект представили Орал Оспанов (руководитель), Насрулла Шаназаров, Бакытжан Бимбетов, Валерий Бенберин, Алексей Цой, Рустам Албаев, Тамара Вощенкова. Организация – республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Больница медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан».

Среди прошедших отбор и «Исследования и разработки мирового уровня для создания атомно-энергетической отрасли и реализации Стратегии достижения углеродной нейтральности Республики Казахстан». Авторы работы: Эрлан Батырбеков (руководитель), Виктор Бакланов, Владимир Витюк, Денис Зарва, Ерболат Коянбаев, Мажын Скаков, Ирина Тажибаева, Бауржан Чектыбаев. Проект был представлен республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Национальный ядерный центр Республики Казахстан».

Отбор также прошла работа «Развитие терминологии и обеспечение учебными пособиями выпускников казахских школ, обучаемых техническим специальностям (на примере энергетики)». Ее авторы: Бирлесбек Алияров (руководитель), Мадина Алиярова. Они представляли некоммерческое акционерное общество «Алматинский университет энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева».

А «Обеспечение высокоэффективной работы предприятий горнодобывающей отрасли Казахстана на базе промышленного освоения цифровых технологий» защитили Ляззат Шамганова (руководитель), Аминям Балтиева, Сейтгали Галиев, Владимир Махонин, Евгений Шабельников, Нурмухамбет Абдибеков, Анатолий Самсоненко, Нурлан Темирбеков. Организация– филиал республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Национальный центр по комплексной переработке минерального сырья Республики Казахстан» Комитета индустриального развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК «Институт горного дела им.Д.А.Кунаева».

В списке отобранных работ также целый цикл по теме «Государственность и идентичность в национальном сознании: историко-литературные исследования». Его авторы: Мамбет Койгелдиев, Турсын Журтбай, Ерлан Сыдыков, Дихан Камзабекулы. Работы представлены некоммерческим акционерным обществом «Евразийский национальный университет имени Л.Н.Гумилева».

Дополнительная информация по отзывам к данным работам размещена на сайте Комитета науки Министерства науки и высшего образования РК.