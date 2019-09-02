Первый инженер-нефтяник: памятник в честь Сафи Утебаева установили в Атырау

В Атырау состоялось торжественное открытие памятника, посвященному почетному нефтянику СССР, заслуженному деятелю науки и техники Казахской ССР, почетному гражданину Атырауской области Сафи Утебаеву, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Региональную службу коммуникаций Атырауской области.
Памятник установили в Атырауском университете нефти и газа в канун празднования 120-летия казахстанской нефти. В церемонии открытия принял участие заместитель акима Атырауской области Айбек Крамбаев.
"Сафи Утебаев является первым инженером-нефтяником из казахов, первопроходцем, одним из организаторов нефтяной индустрии Казахстана. Его вклад отмечен многими наградами, память о нем увековечена на многие десятилетия", – сказал Айбек Крамбаев.
В мероприятии приняли участие ветераны нефтегазовой отрасли, преподаватели университета, студенты, а также близкие Сафи Утебаева.
Отметим, что в феврале этого года Атыраускому университету нефти и газа было присвоено имя знаменитого нефтяника.