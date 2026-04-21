ЖКХ: есть конкретные результаты модернизации

В его рамках сейчас проводится реконструкция двух тепловых магистралей и водоочистных сооружений в Караганде и Темиртау. Модернизация еще одного объекта, также относящегося к сфере теплоэнергетики, уже завершена. Всего в осуществление этих проектов будет вложено около 34 млрд тенге.

– В 2025 году по механизму выкупа государственных ценных бумаг местных исполнительных органов было профинансировано 17 пилотных проектов, в том числе четыре – в Карагандинской области, – сообщила зам­председателя Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК Анар Байтукенова. – Уже есть конкретные результаты. В частности, завершена реконструкция тепловых сетей в Темиртау. Благодаря этому повысилась надежность теплоснабжения около 39 тысяч потребителей.

Эта информация была озвучена на выездном заседании общественного совета, который следит за тем, как воплощается в жизнь Нацпроект по модернизации энергетического и коммунального секторов. Вчера его члены во главе с депутатом Мажилиса Парламента Дюсенбаем Тургановым побывали в Карагандинской области, посетили реконструируемые объекты.

Общественные контролеры ознакомились с ходом строительно-монтажных работ, высказали замечания. Одно из них касалось такого важного показателя, как «местное содержание» в закупках материалов для строительства сетей.

– Пользуясь случаем, хочу обратиться к акиму области: больше закупайте продукции отечественных товаропроизводителей, – сказала член общественного совета Асель Дангилова. – Понимаю, что есть госэкспертиза, которую проходят все проекты еще до начала их осуществления. Но будет лучше, если местная власть тоже позаботится о «казахстанском содержании».

Это замечание было сделано не случайно. Дело в том, что при реконструкции тепловых магистралей в Караганде используются импортные трубы из нержавеющей стали. Их включили в проект, поскольку аналогичной продукции в Казахстане не производят. В результате показатель «местного содержания» недотянул даже до 20%.

На пожелание общественницы отреагировал аким Караганды Мейрам Кожухов. Он сообщил, что проект реконструкции тепловой магистрали будет изменен: импортные трубы в нем заменят на те, что производят в нашей стране. В результате удастся сэкономить миллионы тенге.

Вполне резонный вопрос задал общественник, заслуженный энергетик Петр Своик. Он поинтересовался, какое влияние окажут на тариф инвестиции, вложенные в модернизацию коммунального сектора? Ведь придет время, когда миллиарды, на которые сейчас меняют трубы, запорную арматуру и насосы, нужно будет возвращать. И тогда финансовая нагрузка ляжет на кошельки потребителей.

Акимы Караганды и Темиртау ответили, что потребителям пока волноваться не следует. Все объекты коммунального сектора сейчас обновляются за счет бюджета, поэтому тариф никто повышать не собирается. Однако в будущем, когда реконструкцию водопроводов, теплотрасс и электросетей станут проводить за счет заемных средств, все расходы придется включать в квартплату. Но и тогда, как ожидается, резкого роста цен на коммунальные услуги не произойдет. Поскольку плата за модернизацию объектов ЖКХ будет растянута на 10–15 лет.

Надо сказать, что члены общественного совета в ходе выездного заседания получили исчерпывающую информацию о реализации Нацпроекта модернизации энергетического и коммунального секторов в Карагандинском регионе. У местных поставщиков коммунальных услуг, которые сейчас вынуждены подавать горячую и холодную воду по крайне изношенным трубам, отнесенным к критической «красной зоне», есть все шансы вскоре перебраться в более благоприятную – «желтую». А для потребителей это значит, что вырастет качество оказания коммунальных услуг.