Внедрять системы раннего оповещения

Экология
Елена Левкович
корреспондент отдела общества

В условиях ускоренного таяния ледников и роста числа ледниковых озер риск их прорыва становится одной из серьезных климатических угроз как для Казахстана, так и для всего региона Центральной Азии. Сотрудничество в сфере раннего оповещения и предот­вращения таких бедствий обсудили участники тематической сессии третьего дня Регионального экологического саммита-2026. Спикерами выступили представители ООН, ЮНЕСКО, профильных госорганов стран ЦА.

фото Игоря Бургандинова

Специальный представитель Генерального секретаря ООН по вопросам снижения риска бедствий и глава управления ООН по снижению риска бедствий Камал Кишор заявил: борьба с паводками, возникающими в результате прорыва ледниковых озер, требует очень сложных систем раннего оповещения.

В настоящее время лишь малый процент таких озер должным образом оснащен необходимыми системами. И задача заинтересованных сторон состоит в срочном изменении ситуации. Делать это нужно, задействовав науку и современные технологии.

При этом недостаточно просто установить системы – необходимо постоянно отслеживать результаты мониторинга и применять их. Такая практика будет полезна всем: с подобными вызовами сталкиваются не только государства ЦА, но и страны по всему миру, а значит, необходимо наращивать межрегиональное сотрудничество, делиться знаниями.

О том, как именно должна происходить активная кооперация в этой сфере, рассказал директор регионального офиса ЮНЕСКО в Алматы и представитель ЮНЕСКО в Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Туркменистане Амир Пирич. Он подчеркнул актуальность вопроса: согласно исследованиям, за последние 50 лет ввиду изменений климата площадь ледников в ЦА сократилась на 20–30%, и это самым прямым образом влияет на доступность воды. Риски паводков от прорыва ледниковых озер становятся все более серьезной проблемой.

– Региональный экологический саммит – важная платформа, объединяющая экспертов и дающая возможность обменяться опытом. Для ЮНЕСКО это еще и возможность передать в пользование центральноазиатским странам оборудование, которое поможет не только усилить защиту от озвученных рисков, но и укрепить национальный потенциал по обеспечению устойчивости совместных усилий, – заявил Амир Пирич.

Вице-министр по чрезвычайным ситуа­циям Казахстана Ерболат Садырбаев в свою очередь поблагодарил участников за готовность поддерживать и помогать и выразил надежду, что итоговый документ сессии упрочит сотрудничество и в будущем даст еще больший положительный эффект.

Мероприятие завершилось подписанием представителем ГУ «Казселезащита» МЧС РК и директором регионального офиса ЮНЕСКО в Алматы Меморандума по вопросам установки оборудования системы раннего оповещения.

#экология #Региональный экологический саммит #RES 2026 EXPO

