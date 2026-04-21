Контуры энергетического будущего

Благодаря географическому положению и богатым возобновляемым ресурсам регион обладает потенциалом стать хабом чистой энергии. Однако энергетический сектор по-прежнему остается одним из главных источников эмиссии парниковых газов, что требует не просто его ускорения, но аккуратного и сбалансированного энергоперехода.

Министр энергетики Казах­стана Ерлан Аккенженов подчерк­нул, что перед государствами региона стоит комплексная задача, требующая точной настройки природоохранной политики.

– Сегодня вопросы экологии и перехода к низкоуглеродной энергетике без снижения ее мощности являются приоритетами, – сообщил глава отраслевого министерства.

По словам эксперта, и обеспечение устойчивого экономического роста, и обеспечение энергетической безопасности, и снижение воздействия процесса генерации тепловой и электрической энергии на окружающую среду не должны происходить за счет социальных рисков. Важно, чтобы переход к экологически чистым технологиям был сбалансированным и социально ответственным – с учетом интересов работников, регионов и уязвимых групп населения

Казахстан уже работает по ряду направлений в рамках этой политики – от развития возобновляемых источников до модернизации инфраструктуры и привлечения зеленых инвестиций.

– Мы расширяем использование солнечной и ветряной генерации, модернизируем энергетическую инфраструктуру, создаем условия для внедрения современных технологий. При этом особое значение имеет региональное сотрудничество – только совместно можно эффективно достигать Целей устойчивого развития, – заявил Ерлан Аккенженов.

В центре обсуждения оказались не только вопросы генерации, но и технологии, обеспечивающие устойчивость энергосистемы. Одной из таких становятся системы накопления энергии.

Представитель Ассоциации возобновляемой энергетики Казахстана Айнур Соспанова отметила, что интерес к энергетическому переходу уже выходит за пределы профильной отрасли.

– Мы видим реальный сдвиг: к нам присоединяются не только девелоперы возобновляемой энергетики, но и компании из нефтегазового и горно-металлургического сектора. Это говорит о том, что крупный бизнес начинает системно заниматься декарбонизацией, – считает эксперт.

По ее словам, рынок постепенно формируется, однако требует более четкой регуляторной и экономической базы. В частности, важным шагом стала разработка «Белой книги» по системам накопления энергии.

– Это исследование мы подготовили совместно с международными партнерами и аналитиками – инженерами, экономистами и юристами. Оно ориентировано как на лиц, принимающих решения, так и на бизнес, который планирует внедрять такие технологии, – пояснила Айнур Соспанова.

Одним из ключевых направлений она назвала интеграцию накопителей с проектами возоб­новляемой энергетики через аукционные механизмы, однако здесь уже проявляются и системные ограничения.

– Инвесторам необходимо учитывать деградацию батарейных систем – примерно раз в десять лет их нужно будет обновлять, особенно если речь идет о долгосрочных контрактах. При этом стоимость самих технологий снижается, и это тоже влияет на экономику проектов, – отметила спикер.

Параллельно в Казахстане рассматриваются рыночные механизмы, которые способны превратить создание накопителей в самостоятельный бизнес.

– Один из таких инструментов – ценовой арбитраж. В перио­ды профицита электроэнергии ее можно закупать по низкой цене, накапливать, а затем продавать в часы дефицита по более высокому тарифу. Это формирует понятную бизнес-модель, – объяснила она.

Завершая сессию, ее участники сошлись во мнении, что энергетический переход в регионе уже начался, однако его темпы будут зависеть от согласованности действий государств и качества регулирования.