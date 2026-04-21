Победный настрой спортсменов

Аскар Бейсенбаев
специальный корреспондент

Прошедший день на 6-х Азиатских пляжных играх в Санье (Китай) стал для нашей сборной по-настоящему результативным. Казахстанские атлеты начали активно пополнять копилку медалями, подтверждая свой высокий класс в пляжных дисциплинах. Итог дня впечатляет: первое золото, сереб­ро в напряженном финале и несколько бронзовых наград.

фото Никиты Басова, НОК РК

Пятница стала звездным часом для представителя команды по джиу-джитсу Нуржана Батырбекова. В весовой категории до 69 кг он уверенно прошел всю турнирную дистанцию, демонстрируя хладнокровие, которому могли бы позавидовать более опытные мастера. Финальный поединок против Ли Джеена (Южная Корея) был крайне непростым: соперник вязко оборонялся, пытаясь использовать малейшую ошибку. Однако Нуржан сумел навязать свою тактику, поймать момент для решающего маневра и победить, принеся Казахстану первое золото этих игр.

Успех лидера закрепили и другие наши джитсеры. В этой же весовой категории на третью ступень пьедестала поднялся Алинур Куатулы, который буквально вырвал победу у соперника из Сингапура. Еще одну бронзовую медаль в копилку добавил Болатбек Сейилхан (до 77 кг). Стоит подчеркнуть, что днем ранее Батыр Тенизбай принес Казахстану самую первую награду этой Азиады, завоевав бронзу в категории до 62 кг. Таким образом, наши мастера джиу-джитсу сформировали мощный медальный задел, продемонстрировав отличную подготовку.

Самым драматичным событием дня стал финал в женском водном поло. Сборная Казахстана в решающем матче за золото сошлась с хозяйками турнира – командой Китая. Наши девушки бились за каждый сантиметр водного пространства, не обращая внимания на статус соперника и поддержку трибун. Основное время завершилось вничью – 10:10, причем казахстанки дважды отыгрывались, проявляя невероятную волю. Победителя пришлось определять в серии пенальти, которая превратилась в настоящую дуэль нервов. И здесь чуть удачливее оказались китаянки, победившие с общим счетом 14:13. Несмотря на поражение, наши ватерполистки показали игру экстра-класса и принесли стране серебро, которое по накалу борьбы не уступает золоту.

Стоит отметить, что песок Саньи – это серьезное испытание выносливости. В нашем активе уже солидный набор наград, и это только начало. В бой вступают наши мужчины-ватерполисты и скалолазы, а волейболисты Сергей Богату и Кирилл Гурин продолжают свою беспроигрышную серию, настраивая болельщиков на самый мажорный лад.

#Спорт #Китай #Азиатские пляжные игры

