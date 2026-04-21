Стартовал чемпионат «BabySkills Атырау – 2026»

В чемпионате участвует 51 воспитанник дошкольных организаций региона, в сос­таве жюри – десять экспертов, представляющих разные проф­направления. Программа охватывает широкий спектр компетенций. Юные участники пробуют себя в таких направлениях, как парикмахерское искусство, моделирование одежды, кондитерское дело, визуальный мерчандайзинг, изобразительное и декоративное искусство, хореография, медицинский и социальный уход, ресторанный сервис,

робототехника...

По словам директора методического центра Досжана Болатбекулы, формат BabySkills помогает формировать у детей позитивное отношение к труду с раннего возраста.

– На соревновательных площадках для участников созданы условия, позволяющие раскрыть свой творческий потенциал в атмосфере поддержки и интереса. Такие чемпионаты дают возможность ребенку «примерить» разные роли, почувствовать уверенность в своих силах и с интересом открывать мир профессий. Особое внимание в ходе чемпионата уделяется не столько соревновательному элементу, сколько развитию личности ребенка, его самостоя­тельности и инициативности. Участники выполняют задания, максимально приближенные к реальной профессиональной

деятельности, но адаптированные к возрасту участника, – рассказал Досжан Болатбекулы.

Расширение кругозора и развитие ключевых навыков в будущем помогут детям лучше ориентироваться в выборе жизненного пути.