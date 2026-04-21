Армейцы проявляют силу духа

Программа соревнований была выстроена с военной четкостью. Первый блок полностью отдали самбо – дисциплине, которая считается квинтэссенцией физической закалки воина. В этом виде программы развернулась наиболее острая конкуренция. По итогам схваток командное первое место заняли спортсмены из России. Наши армейцы в упорной борьбе получили вторую строчку общекомандного зачета, пополнив копилку двумя золотыми, четырьмя серебряными и одной бронзовой медалями. Тройку лидеров в этом виде единоборств замкнул Таджикистан.

Второй этап чемпионата был посвящен қазақ күресі. Решение организаторов уделить особое внимание нацио­нальной борьбе выглядит максимально органичным: этот вид спорта официально включен в программу подготовки наших военнослужащих и переживает настоящий ренессанс. Наша национальная борьба требует от атлета не только физической мощи, но и особого благородства. В этой дисциплине доминирование казахстанской школы было подавляющим. Наши палуаны продемонст­рировали безоговорочное превосходство, завоевав восемь золотых медалей. Это позволило сборной Казахстана уверенно занять первое общекомандное место. Второе место в итоговом протоколе по қазақ күресі досталось представителям России, а бронзовые награды уехали в Кыргызстан.

Совместные тренировки и честные поединки на ковре формируют узы товарищества куда эффективнее официальных протоколов. Казахстанская школа борьбы вновь подтвердила свой статус одной из сильнейших в мире. Турнир наглядно показал, что спорт остается лучшей площадкой для укрепления международного сотрудничества и боевого братства.