Армейцы проявляют силу духа
Дмитрий Норкин
Алматы в эти дни стал эпицентром армейского спортивного братства. На базе легендарного Центрального спортивного клуба армии завершился второй чемпионат по қазақ күресі и самбо среди военнослужащих армий государств – участников СНГ. Это статусное событие объединило более семидесяти сильнейших атлетов в погонах в рамках XVII Спартакиады дружественных армий. На ковер вышли лучшие представители вооруженных сил Казахстана, России, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Беларуси.