Первый национальный театр отметит вековой юбилей в Алматы

Дана Аменова
специальный корреспондент

В 1926 году занавес храма искусства был открыт спектаклем «Енлик–Кебек»

Фото: пресс-служба театра

13 января 2026 года исполняется 100 лет со дня создания Казахского национального драматического театра имени Мухтара Ауэзова, сообщает Kazpravda.kz

В этот день в Национальной библиотеке РК состоится международная научно-исследовательская конференция: «Первому национальному театру 100 лет: традиции, инновации и художественная трансформация». На конференцию приглашены известные зарубежные и отечественные учёные, общественные и деятели искусства. В частности, в ней примут участие доктора искусствоведения и профессора, преподаватели высших учебных заведений, учёные-искусствоведы из Узбекистана, Азербайджана и Кыргызстана. В рамках мероприятия музей театра представит выставку «Национальный театр, прошедший вековой путь».

В 1926 году занавес казахского театра был открыт спектаклем «Енлик–Кебек». Спустя сто лет эта историческая традиция продолжается, и в рамках исторического дня зрителям будет представлен спектакль «Енлик–Кебек». В этот же день в 19:00 на сцене Национального русского драматического театра им. М. Лермонтова будет поставлена трагедия М. Ауэзова «Енлик - Кебек». В рамках показа музей театра представит выставку «Истоки Национального театра-спектакль «Енлик  – Кебек».

Театр с момента своего создания в 1926 году в городе Кызылорда стал первым профессиональным Казахским театром, на протяжении столетия воплощая через сцену благородные идеалы, национальные ценности нашего народа в сознании поколений. В этом храме искусства, по праву ставшем колыбелью казахской духовности, были созданы и представлены такие шедевры национальной драматургии, как «Енлик – Кебек», «Абай», «Кобыланды», «Карагоз», «Айман – Шолпан», ставшие духовной опорой и нравственным ориентиром для целых поколений.

Творческое наследие театра — духовное зеркало нации, живая летопись, в которой отразились история, характер и душа народа. У истоков театра стояли выдающиеся деятели казахского искусства: Серке Кожамкулов, Калибек Куанышбаев, Елубай Умирзаков, Капан Бадыров, Курманбек Жандарбеков, Иса Байзаков, Амре Кашаубаев, Кажымукан Мунайтпасов. Их имена навсегда вписаны в историю национальной сцены.

Сегодняшний коллектив театра – высокопрофессиональная творческая команда, отличающаяся новаторским мышлением и умением органично сочетать верность традициям с поиском современных художественных форм. Каждый сценический труд творческого коллектива стал значимым делом, находящим отклик в сердцах зрителей и укрепляющим духовное единство нации.

Театр – не только сцена и спектакли, это большая школа искусства, воспитывающая сознание, пробуждающая мысль, призывающая к национальному единству и сплочённости. Эту высокую миссию коллектив театра имени Мухтара Ауэзова на протяжении века с честью выполняет и сегодня, сохраняя высокий статус творческого центра, вдохновляющего на духовное совершенствование, развивающегося в гармонии с обществом и укрепляющего основы национальной культуры.

• В 1928 году театр переехал в Алматы и пополнился новым поколением актёров.

• 27 февраля 1937 года получил статус академического театра

• В 1946 году был награждён орденом Трудового Красного Знамени.

• В 1976 году был награждён орденом Дружбы народов.

• В 1961 году театру было присвоено имя писателя и учёного Мухтара Омархановича Ауэзова.

• 20 декабря 2020 года Указом Президента РК Касым-Жомарта Кемелевича Токаева театру был присвоен статус Национального.

 

