Первый рейс выполнила Air Astana из Алматы в Гуанчжоу

Китай,Гражданская авиация
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Новый авиарейс дополнил казахстанскую маршрутную сеть в Китае

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Комитет гражданской авиации сообщил о выполнении первого рейса из Алматы в Гуанчжоу авиакомпанией Air Astana, передает Kazpravda.kz

«30 марта самолет А321LR со 161 пассажирами (загрузка 97%) вылетел из международного аэропорта Алматы в 20:38 и прибыл в международный аэропорт Гуанчжоу - Байюнь в 05:19 по местному времени», - говорится в информации.

Air Astana выполняет регулярные рейсы в Гуанчжоу из Алматы три раза в неделю – по вторникам, четвергам и воскресеньям.

Как отмечают в КГА, новый маршрут открывает пассажирам удобные возможности для путешествий. Гуанчжоу – один из крупнейших деловых и туристических центров Китая. Город славится своей кухней, историческими достопримечательностями и современной архитектурой.

Рейс стал дополнением к уже существующим рейсам в Китай. Сейчас Air Astana выполняет 7 рейсов в неделю в Пекин из Алматы и Астаны, а также 4 рейса в неделю в Урумчи из Алматы.

Казахстанцы могут находиться в Китае без визы до 30 дней.

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