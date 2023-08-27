Первый случай «болезни легионеров» зарегистрирован в Польше

Первым заболевшим стал пожилой мужчина, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия .

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В городе Люблин на востоке Польши зафиксировали первый случай заражения легионеллезом («болезнью легионеров»). Об этом 26 августа сообщает Польское радио.

По его данным, первым заболевшим стал пожилой мужчина, его госпитализировали в этот же день. Отмечается, что он ранее ездил в Жешув, на юг страны, где была зафиксирована вспышка инфекции.

«Результаты исследований указывают на то, что источником заражения является водопроводная система, других источников установить не удалось», — приводит радио слова эпидемиолога Яромира Шленчека.

Легионеллез — заболевание, проявляющееся поражением легочной ткани с развитием тяжелой формы пневмонии.

Ранее, 24 августа, сообщалось, что вспышка «болезни легионеров» была зафиксирована в Жешуве. Отмечалось, что большинство случаев заражения касается пожилых людей.

26 августа стало известно о не менее восьми умерших в результате заражения легионеллезом. Также в регионе были госпитализированы 113 пациентов.