Первый снег Малика Габдуллина

Суровое мужское имя дал Герой Советского Союза, доктор филологических наук, профессор, писатель, общественный деятель своей единственной дочери, назвав ее Майдан, что в переводе на русский язык означает «фронт». Перед отправкой на войну в декабре 1941 года Малик попросил супругу назвать первенца, в случае если родится мальчик, Майданом, но родилась девочка, которой было суждено исполнить наказ своего великого отца, и лишь спустя годы она осмыслила все чаяния и надежды человека, собиравшегося на войну и неуверенного в своем возвращении домой.
Но он вернулся. Вернулся героем. В Великой Отечественной войне с первого до последнего дня бился с фашистскими войсками в составе 8-й гвардейской дивизии им. Панфилова. В январе – марте 1942 года в боях под городом Холм Новгородской области Малик руководил группой солдат, которые в сражении гранатами подбили два танка, уничтожили большое число фашистов и 12 из них взяли в плен. Самого Габдуллина тогда ранили, но он не оставил поле боя, за что старшему политруку было присвоено звание Героя Советского Союза. Он был первым казахом, получившим на войне это почетное звание.
После войны Малик занялся научной и педагогической деятельностью, в разные годы работал директором Института литературы и языкознания АН Казахской ССР, ректором КазПИ им. Абая, заведующим отделом фольклора Института литературы и искусства им. М. О. Ауэзова АН Казахской ССР. Он много писал, и основной темой его исследований стало устное народное творчество родного народа: песни, айтысы, сказки, пословицы и поговорки, героический эпос. М. Габдуллин участвовал в подготовке и издании многотомной истории казахской литературы, его научный труд «Казахский героический эпос» в 1972 году, незадолго до его смерти, был удостоен премии им. Ч. Валиханова.
Он никогда не забывал о тех огненных фронтовых днях, потому старался запечатлеть все свои воспоминания, так на свет появились художественные произведения, первые из которых он начал писать практически сразу после окончания войны: «Мои фронтовые друзья», «Золотая звезда», «Фронтовые очерки», «Будни войны»,
«О друзьях-товарищах», «Грозные годы».
Все это биографические данные, которые доступны многим, неоднократно опубликованы в различных источниках, но вот неизвестные личные штрихи его жизни могут передать только самые родные его сердцу люди. Майдан Маликовна до сих пор помнит все, что связано с именем отца, до тончайших подробностей. Любопытны ее ранние детские воспоминания.
– Папа годами был верен одному режиму, который сложился на наших глазах, – рассказывает она. – Он просыпался обычно к восьми утра, умывался, пил чай, к девяти шел на работу, примерно в час обедал, после снова работал, вечером за домашним дастарханом, когда мы все вместе собирались, ужинал, после чего, немного отдохнув, снова принимался за работу. Таким образом, он написал докторскую диссертацию и все свои фронтовые воспоминания…
Дома у Габдуллиных была одна хорошая традиция, которую полюбили их родные и близкие. Когда выпадал первый снег, все поздравляли главу семейства с днем рождения, ведь он многим так и говорил, что в день его рождения за окном выпал первый снег, и потому, независимо от того, какое число значилось на календаре, все направляли в адрес М. Габдуллина самые светлые и искренние пожелания. Телефон в доме не умолкал, все хотели услышать героя и напомнить о его снежных именинах. Эту традицию, по словам Майдан, до сих пор чтут его потомки и помнят о ней.
В детстве она все-таки долго не могла привыкнуть к своему мужскому имени, позже, знакомясь с людьми, неизменно, как формулу, проговаривала: «Майдан, дочь Малика», и в этом случае окружающие ее люди понимали, что перед ними дочь батыра, и окружали ее особым почетом и уважением. Отца она и младший брат Баттал очень любили: в его отсутствие, чтобы как-то приблизить к себе папу, обнимали и нюхали его одежду, и «этот запах казался вкусней французских духов»…
– Отца часто приглашали в местные школы на встречи с детьми для проведения так называемых уроков патриотизма и мужества, – делится Майдан Маликовна своими воспоминаниями. – Несмотря на свою занятость, он никогда не отмахивался от таких просьб, заходил и в школу, где я училась. Помню, как-то по дороге в школу я у него спросила, как он мог сражаться с немцами, ведь он такой добрый, внимательный, никогда никого не обижал, на что он мне ответил: «Дочь, есть такие понятия, как гражданский долг, любовь к Родине, и когда нужно будет заступиться за родную землю, за свою семью, настоящий человек, сильный духом и характером, ни на секунду не засомневается в этом». Эти слова я запомнила на всю жизнь, говорила не раз и своим детям, внукам Малика Габдуллина.
И еще один случай, связанный с отцом, вспомнила в беседе Майдан.[caption id="attachment_13176" align="alignleft" width="192"] фото из личного архива С. Боран[/caption]
– В начальных классах я сильно заболела и попала в больницу. Папа ко мне часто приходил, обнимал, подбодрял, и в один из приходов он принес с собой красивую книгу с красочными картинками. Это оказалась «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» А. Пушкина. Она мне так понравилась, что я ее не выпускала из рук, перечитывала по несколько раз в день. Таким образом отец приобщал к чтению. Надо сказать, в нашем доме всегда было много книг, нам с братом нравилось читать, а папа контролировал, проверял то, что мы читаем.
Прошло время, и на полках в домашней библиотеке появились другие книги – М. Габдуллина, чье имя казахстанцы уважают и чтут и в наши дни. «Это ли не счастье?!» – делится своей радостью Майдан. Она вспоминает о том, что именно по совету отца поступила в медицинский, освоила профессию врача, помогла многим людям, но, к сожалению, не смогла вовремя помочь отцу, когда ему стало плохо с сердцем…
Имя героя вновь зазвучало на устах казахстанцев благодаря усилиям группы родных и близких, в том числе и племянницы Сауле Боран. В конце лета на родине Габдуллина, в селе Зеренда, на центральной площади, носящей его имя, был установлен трехметровый памятник, который во всей красе демонстрирует мужество и силу прославленного солдата. Радостная весть в те дни охватила всех близких и родных героя, которые благодарили властей и местных старейшин за такую чудесную работу.
Интересно, по мнению С. Боран, ее предки – особой закалки: это сильные духом и характером люди, которые, попадая в любое окружение, меняют его в лучшую сторону, добиваются успехов в этой области, и каждая ниточка в судьбах родных ее людей не случайна. И люди все – сильные, и мужчины, и женщины. Ее мама Марал – математик, заслуженный учитель Казахстана, родная бабушка Багиля известна в родном Кокшетау тем, что голыми руками убила волка, когда встретилась с ним один на один.
– Мой отец был последним выжившим из 13 детей, – рассказывает она. – Предпоследний старший брат Ушкемпир ушел на фронт в 18 лет в самом начале войны, а в 1942 году пропал без вести.
В архиве еще одной семьи родственников М. Габдуллина хранятся его фронтовые письма, адресованные брату Мынбаю. Сохранила их дочь Мынбая – Алма, доктор математических наук, уважаемый в педагогических кругах человек. Два брата – Малик и Мынбай, дети Габдоллы и Ескака, соответственно, были очень близки между собой, жили по соседству в одном селе Койсалган в Зерендинской области. Они оба воевали. Трогательными сейчас выглядят строчки из одной открытки, в которой Малик поздравляет Мынбая с 26-й годовщиной Октябрьской революции… Это было в 1943 году, а в 1947 году они вместе сфотографировались – эта фотография хранится у Алмы. На ней Малик Габдуллин вместе с супругой Назией, дочерью Майдан и Мынбаем, который позже также станет известным в отечественной науке человеком, доктором математических наук, основателем учительской династии. Один из его сыновей Архимед Искаков – уважаемый в Алматы математик, воспитал не одно поколение талантливых учеников.
…Вот такие перекрестки человеческих судеб, такие характеры в этих семьях, на которых свой отпечаток оставила война, – не ослабила она их, не озлобила, а напротив, сделала сильнее, душевнее, человечнее. Они любили жизнь, умели радоваться за своих родных и близких, помогали друг другу, никого не оставляли в беде. Это понятные и близкие нам вечные уроки доброты – те самые уроки мужества, которые были в жизни каждого из нас, когда в определенные часы и дни к нам в класс заходил убеленный сединами человек, молча окидывал взглядом ребят и, скромно усаживаясь за учительский стол, начинал свой рассказ. В тех скупых словах был великий наказ поколениям о цене жизни и мирного неба. Теперь и нам становится понятным состояние Малика Габдуллина и его шутливый день рождения к первому снегу, о котором знали многие, когда он просто радовался тому, что живет, и его волнительное душевное состояние разделяли самые близкие люди.
Асемгуль БАКЫТОВА, Алматы