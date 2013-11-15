Первый снег Малика Габдуллина

[caption id="attachment_13177" align="alignleft" width="231"] фото из личного архива С. Боран[/caption]

Суровое мужское имя дал Герой Советского Союза, доктор филологических наук, профессор, писатель, общественный деятель своей единственной дочери, назвав ее Майдан, что в переводе на русский язык означает «фронт». Перед отправкой на войну в декабре 1941 года Малик попросил супругу назвать первенца, в случае если родится мальчик, Майданом, но родилась девочка, которой было суждено исполнить наказ своего великого отца, и лишь спустя годы она осмыслила все чаяния и надежды человека, собиравшегося на вой­ну и неуверенного в своем возвращении домой.

Но он вернулся. Вернулся героем. В Великой Отечественной вой­не с первого до последнего дня бился с фашистскими войсками в составе 8-й гвардейской дивизии им. Панфилова. В январе – марте 1942 года в боях под городом Холм Новгородской области Малик руководил группой солдат, которые в сражении гранатами подбили два танка, уничтожили большое число фашистов и 12 из них взяли в плен. Самого Габдуллина тогда ранили, но он не оставил поле боя, за что старшему политруку было присвое­но звание Героя Советского Союза. Он был первым казахом, получившим на войне это почетное звание.

После войны Малик занялся научной и педагогической деятельностью, в разные годы работал директором Института литературы и языкознания АН Казахской ССР, ректором КазПИ им. Абая, заведующим отделом фольклора Института литературы и искусства им. М. О. Ауэзова АН Казахской ССР. Он много писал, и основной темой его исследований стало устное народное творчество родного народа: песни, айтысы, сказки, пословицы и поговорки, героический эпос. М. Габдуллин участвовал в подготовке и издании многотомной истории казахской литературы, его научный труд «Казахский героический эпос» в 1972 году, незадолго до его смерти, был удостоен премии им. Ч. Валиханова.

Он никогда не забывал о тех огненных фронтовых днях, потому старался запечатлеть все свои воспоминания, так на свет появились художественные произведения, первые из которых он начал писать практически сразу после окончания войны: «Мои фронтовые друзья», «Золотая звезда», «Фронтовые очерки», «Будни вой­ны»,

«О друзьях-товарищах», «Грозные годы».

Все это биографические данные, которые доступны многим, неоднократно опубликованы в различных источниках, но вот неизвестные личные штрихи его жизни могут передать только самые родные его сердцу люди. Майдан Маликовна до сих пор помнит все, что связано с именем отца, до тончайших подробностей. Любопытны ее ранние детские воспоминания.

– Папа годами был верен одному режиму, который сложился на наших глазах, – рассказывает она. – Он просыпался обычно к восьми утра, умывался, пил чай, к девяти шел на работу, примерно в час обедал, после снова работал, вечером за домашним дастарханом, когда мы все вместе собирались, ужинал, после чего, немного отдох­нув, снова принимался за работу. Таким образом, он написал докторскую диссертацию и все свои фронтовые воспоминания…

Дома у Габдуллиных была одна хорошая традиция, которую полюбили их родные и близкие. Когда выпадал первый снег, все поздравляли главу семейства с днем рождения, ведь он многим так и говорил, что в день его рождения за окном выпал первый снег, и потому, независимо от того, какое число значилось на календаре, все направляли в адрес М. Габдуллина самые светлые и искренние пожелания. Телефон в доме не умолкал, все хотели услышать героя и напомнить о его снежных именинах. Эту традицию, по словам Майдан, до сих пор чтут его потомки и помнят о ней.

В детстве она все-таки долго не могла привыкнуть к своему мужскому имени, позже, знакомясь с людьми, неизменно, как формулу, проговаривала: «Майдан, дочь Малика», и в этом случае окружающие ее люди понимали, что перед ними дочь батыра, и окружали ее особым почетом и уважением. Отца она и младший брат Баттал очень любили: в его отсутствие, чтобы как-то приблизить к себе папу, обнимали и нюхали его одежду, и «этот запах казался вкусней французских духов»…

– Отца часто приглашали в местные школы на встречи с детьми для проведения так называемых уроков патриотизма и мужества, – делится Майдан Маликовна своими воспоминаниями. – Несмотря на свою занятость, он никогда не отмахивался от таких просьб, заходил и в школу, где я училась. Помню, как-то по дороге в школу я у него спросила, как он мог сражаться с немцами, ведь он такой добрый, внимательный, никогда никого не обижал, на что он мне ответил: «Дочь, есть такие понятия, как гражданский долг, любовь к Родине, и когда нужно будет заступиться за родную землю, за свою семью, настоящий человек, сильный духом и характером, ни на секунду не засомневается в этом». Эти слова я запомнила на всю жизнь, говорила не раз и своим детям, внукам Малика Габдуллина.

И еще один случай, связанный с отцом, вспомнила в беседе Майдан.

[caption id="attachment_13176" align="alignleft" width="192"] фото из личного архива С. Боран[/caption]

– В начальных классах я сильно заболела и попала в больницу. Папа ко мне часто приходил, обнимал, подбодрял, и в один из приходов он принес с собой красивую книгу с красочными картинками. Это оказалась «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» А. Пушкина. Она мне так понравилась, что я ее не выпускала из рук, перечитывала по несколько раз в день. Таким образом отец приобщал к чтению. Надо сказать, в нашем доме всегда было много книг, нам с братом нравилось читать, а папа контролировал, проверял то, что мы читаем.

Прошло время, и на полках в домашней библиотеке появились другие книги – М. Габдуллина, чье имя казахстанцы уважают и чтут и в наши дни. «Это ли не счастье?!» – делится своей радостью Майдан. Она вспоминает о том, что именно по совету отца поступила в медицинский, освоила профессию врача, помогла многим людям, но, к сожалению, не смогла вовремя помочь отцу, когда ему стало плохо с сердцем…

Имя героя вновь зазвучало на устах казахстанцев благодаря усилиям группы родных и близких, в том числе и племянницы Сауле Боран. В конце лета на родине Габдуллина, в селе Зеренда, на центральной площади, носящей его имя, был установлен трехметровый памятник, который во всей красе демонстрирует мужество и силу прославленного солдата. Радостная весть в те дни охватила всех близких и родных героя, которые благодарили властей и местных старейшин за такую чудесную работу.

Интересно, по мнению С. Боран, ее предки – особой закалки: это сильные духом и характером люди, которые, попадая в любое окружение, меняют его в лучшую сторону, добиваются успехов в этой области, и каждая ниточка в судьбах родных ее людей не случайна. И люди все – сильные, и мужчины, и женщины. Ее мама Марал – математик, заслуженный учитель Казахстана, родная бабушка Багиля известна в родном Кокшетау тем, что голыми руками убила волка, когда встретилась с ним один на один.

– Мой отец был последним выжившим из 13 детей, – рассказывает она. – Предпоследний старший брат Ушкемпир ушел на фронт в 18 лет в самом начале войны, а в­ 1942 году пропал без вести.

В архиве еще одной семьи родственников М. Габдуллина хранятся его фронтовые письма, адресованные брату Мынбаю. Сохранила их дочь Мынбая – Алма, доктор математических наук, уважаемый в педагогических кругах человек. Два брата – Малик и Мынбай, дети Габдоллы и Ескака, соответственно, были очень близки между собой, жили по соседству в одном селе Койсалган в Зерендинской области. Они оба воевали. Трогательными сейчас выглядят строчки из одной открытки, в которой Малик поздравляет Мынбая с 26-й годовщиной Октябрьской революции… Это было в 1943 году, а в 1947 году они вместе сфотографировались – эта фотография хранится у Алмы. На ней Малик Габдуллин вместе с супругой Назией, дочерью Майдан и Мынбаем, который позже также станет известным в отечественной науке человеком, доктором математических наук, основателем учительской династии. Один из его сыновей Архимед Искаков – уважаемый в Алматы математик, воспитал не одно поколение талантливых учеников.

…Вот такие перекрестки человеческих судеб, такие характеры в этих семьях, на которых свой отпечаток оставила война, – не ослабила она их, не озлобила, а напротив, сделала сильнее, душевнее, человечнее. Они любили жизнь, умели радоваться за своих родных и близких, помогали друг другу, никого не оставляли в беде. Это понятные и близкие нам вечные уроки доброты – те самые уроки мужества, которые были в жизни каждого из нас, когда в определенные часы и дни к нам в класс заходил убеленный сединами человек, молча окидывал взглядом ребят и, скромно усаживаясь за учительский стол, начинал свой рассказ. В тех скупых словах был великий наказ поколениям о цене жизни и мирного неба. Теперь и нам становится понятным состояние Малика Габдуллина и его шутливый день рождения к первому снегу, о котором знали многие, когда он просто радовался тому, что живет, и его волнительное душевное состояние разделяли самые близкие люди.

Асемгуль БАКЫТОВА, Алматы