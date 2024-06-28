Первый в мире пассажирский поезд из углеродного волокна создали в Китае

Китайская компания Qingdao Sifang Rolling Stock Co завершила заводские испытания и готовится ввести в эксплуатацию первый в мире пассажирский поезд метро, созданный из углеродного волокна, под названием Cetrovo 1.0 или Carbon Star Rapid Transit, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Naked-Science

Фото: Синьхуа

Как сообщило издание SCMP, основные несущие конструкции поезда, включая кузов вагона и раму, изготовлены из углеродного волокна, благодаря чему состав стал на 11% легче традиционных поездов метро из стали и алюминия.

Отмечается, что эта особенность позволит Cetrovo 1.0 снизить потребление энергии на 7% и сократить выбросы углекислого газа примерно на 130 тонн в год, что эквивалентно высадке более 40 гектаров деревьев.

Кроме того, снижение массы поезда приведет к меньшему износу колес и путей, что удешевит обслуживание, а также сделает поездку более тихой для пассажиров.

Полностью автоматизированный и беспилотный поезд Cetrovo 1.0 начнет курсировать уже в этом году в городе Циндао китайской провинции Шаньдун.