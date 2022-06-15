Экономика
Первый завод по выпуску льняного биотоплива появится в Казахстане
Мира Аминова

Льняной след вместо карбонового

В Акмолинской области в скором времени начнется строительство единственного в стране завода по выпуску льняного биотоплива. На месте будущего производства заложена мемориальная капсула.

В торжественной церемонии ее закладки приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Германии в Казахстане Моника Иверсен и глава холдинга Amandus Kahl Йоахим Берманн.

Завод проектной стоимос­тью 5 млрд тенге будет находиться в поселке Гранитном Зерендинского района. Его строительство ведет компания Armandas Star. На первоначальном этапе планируется создать около 150 рабочих мест.

О планах по осуществлению этого высокотехнологичного проекта по производству топливных гранул и брикетов из отходов льна говорилось еще три года тому назад.

Как известно, биотопливо из льняной соломы служит прекрас­ной альтернативой дровам и углю. При прохож­дении целого ряда сертификационных испытаний в ведущих российских и германских институтах опытные образцы показали высокую тепло­творность, минимальное содержание вредных веществ, практически нулевое выделение углекислого газа при сжигании, что соответствует высоким требованиям стандартов Евросоюза.

Согласно заключению международной организации PFAN (экспертная сеть Private Financing Advisory Network, обеспечивающая бесплатную экспертную и инвестиционную поддержку для предпринимателей⁄разработчиков проектов в области «чистой» энергии и адаптации к изменению климата. – Прим. авт.), использование биотоплива на основе льна даст от 5 320 000 до 21 840 000 ГДж чистой тепловой энергии. По результатам проверки PFAN присвоил проекту статус «перспективного «зеленого», с положительным карбоновым следом и коммерческим потенциалом».

– Мы планируем запустить завод в ноябре текущего года. Объем производительности составит до 70 тысяч тонн готовой продукции в год. Продукция полностью ориен­тирована на экспорт, уже заключены меморандумы с Данией, Германией, Великобританией, недавно поступили заявки из Японии. Однако наша коман­да преследует не только коммерческие цели, – говорит руководитель проекта Аягоз Абдрахманова. – Мы заинтересованы в сохранении экологии. Запуск этого проекта может значительно повлиять на снижение выбросов углекислого газа, предотвратит рубку лесов, послужит их сохранению, а также снизит потребность в сжигании угля.

К слову, общая площадь посевов льна в Казахстане выросла с 222 тыс. га в 2010 году до 1,5 млн га в 2021-м. Причем отходы льна непригодны для удобрения (этот тип соломы тверд при измельчении и вспашке), имеют длительный срок для превращения в перегной.

Ежегодно после сбора льна на полях остается до 2 млн тонн соломы, а используется ее не больше 1–2 процентов. Остальное сжигается без всякой пользы, нанося порой огромный урон экосистеме. Вот почему этим проектом заинтересовались зарубежные партнеры из Германии. Холдинг Amandus Kahl начал поставлять оборудование для будущего производства.

– Льняные отходы – самый трудный продукт, они не растворяются, с трудом и долго перерабатываются в почве, практически не используются в качестве топлива. Таким образом, будущий завод станет примером того, как можно перерабатывать отходы, которые почти нигде не используются, в востребованный высококачест­венный продукт, – отмечает глава Amandus Kahl Йоахим Берманн.

Кстати, на оборудовании можно будет перерабатывать не только льняную солому, но и все виды био­массы, практически все отходы, которые сегодня просто выбрасывают. Логистический выбор размещения объекта объяс­няется тем, что в Акмолинской и Северо-Казахстанской областях сосредоточены основные посевные площади льна, поэтому этот регион – своеобразная золотая жила.

По мнению Йоахима Берманна, проект имеет не только мультипликативный эффект: выпуск топлива из отходов льна, безусловно, улучшит экологическую ситуацию в регионе и в целом в стране.

– В течение последних 30 лет наши страны успешно развивают экономические связи. Запуск уникального завода станет отличным примером взаимовыгодного сотрудничества двух государств. Когда совпадают интересы, мы становимся на шаг ближе к достижению общих целей, в том числе по защите экологии. Полагаю, предприятие по выпуску гранул будет и дальше развиваться благодаря духу предпринимательства, смелости и творческим замыслам участников проекта. Надеюсь, проект не станет последним, будут воплощены и другие многообещающие деловые начинания, – подчеркнула посол ФРГ в Казахстане Моника Иверсен.

Уже в следующем году завод рассчитывает выйти на проектную мощность. На данный момент его инициаторы вложили в дело порядка 600 млн тенге собственных средств и рассчитывают на парт­нерскую поддержку со стороны местных властей.

Остается добавить, что с начала года в регион привлечено свыше 180 млрд тенге инвестиций, из них до 70% – частные.

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