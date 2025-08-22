Ученые надеются превратить этот объект в музей под открытым небом, поскольку в Жамбылской области это единственная пещера, которая имеет отложения, относящиеся к каменному веку

Фото из личного архива Жакена Таймагамбетова

В горах Каратау в Сарысуском районе два последних года отечественные и зарубежные ученые активно исследуют пещеру Актогай, которая способна поведать о том, как жили наши предшественники в эпоху каменного века. Углубление, которое первые люди использовали в качестве укрытия и жилища, расположено недалеко от одноименного села и города Жанатас, сообщает Kazpravda.kz

- В 1987 году мне довелось побывать в ней впервые. Спустя 10 лет силами казахстанско-российской экспедиции в ней провели первые раскопки. Был сделан небольшой шурф, где обнаружили остроконечник, изготовленный по технологии леваллуа. Находка предположительно относится к среднему палеолиту. И именно она дала понять, что когда-то давно здесь жили люди, - отметил главный научный сотрудник Национального музея РК, академик Национальной академии наук при Президенте РК, доктор исторических наук, профессор Жакен Таймагамбетов, который в то время занимался археологическими исследованиями в горных районах Жамбылской области.

Летом 2022 года археологические работы возобновились. К отечественным археологам присоединились их коллеги из Германии. В тот год в пещере был сделан раскоп площадью около 16 квадратных метров, в котором обнаружены в разрозненном виде костные останки ископаемого животного, предположительно принадлежавшие архару. Кроме того, найдено несколько каменных орудий труда, остатки кострищ, оставленных когда-то первобытным человеком. Благодаря радиоуглеродному анализу, проведенному в лаборатории Германии, была установлена абсолютная дата - 23 тыс. лет!

В прошлом году работа продолжилась в рамках научного проекта «Исследования адаптаций во время последнего ледникового максимума в аридной зоне Центральной Азии: новые раскопы в пещере Актогай». Изучение профинансировано Национальным фондом науки США (NSF). Члены казахстанско-американской экспедиции расширили предыдущий раскоп, доведя его до площади 24 квадратных метров.

По словам руководителя экспедиции со стороны США Раду Йовиты, здесь на глубине почти пяти метров обнаружены первые культурные слои, где нашли следы деятельности и остатки еды первобытного человека. Следует отметить, что с самого начала раскопа в голоценовых отложениях стали попадаться кости мелких животных, угли от костра и прокалы от огня.

Кроме того, на месте лагеря обнаружены артефакты эпохи палеолита и курганы бронзового века, что, безусловно, имеет большие перспективы.

В этом году к команде исследователей также присоединились представители Франции, Китая и Англии. Из-за постоянной осыпи рыхлой массы и разбивки кувалдами огромных камней в черте раскопа экспедиция начала работы с укрепления стенок мешками, заполненными землей.

По словам Жакена Таймагамбетова, в раскопе выявлено большое количество разрозненных костных останков ископаемых животных голоценового периода. Предположительно они относятся к эпохам бронзы и неолита. Также обнаружены фрагменты керамики, несколько каменных изделий и большое количество угля.

Летом текущего года общая площадь раскопа уже составила 36 квадратных метров. Предварительно отложения отнесены к голоценовому периоду. В них обнаружены фрагменты керамики, выполненной на гончарном круге, и останки животных - трубчатые кости, ребра, фрагменты челюсти, а также угли. Последние взяты на определение абсолютного возраста по радиоуглеродному анализу.

Главной находкой этого года можно считать 12 позвонков ископаемого животного, которые были переданы в лабораторию казахско-французского центра, базирующегося в КазНУ им. аль-Фараби. Задачей работников лаборатории является определение возраста артефакта и вида животного, которому принадлежали обнаруженные кости. Также взяты образцы почвы для проведения целого ряда анализов.

В настоящее время пещера законсервирована. Но на этом работа здесь не закончена, она будет обязательно продолжена в следующем году. Жакен Таймагамбетов уверен, что пещера Актогай имеет большие перспективы на дальнейшие исследования. Именно поэтому ученые так сильно ею заинтересовались. В последующем ученые надеются превратить этот объект в музей под открытым небом, поскольку в Жамбылской области это единственная пещера, которая имеет отложения, относящиеся к каменному веку.



