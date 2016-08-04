​Песня жить и любить помогает

В фольклорном ансамбле «Бас­теньки» Катя начала выступать с 15 лет. Сначала просто пела в школьном хоре, но голосистой девочке-подростку хотелось большего. Ее всегда привлекало русское народное творчество, любовь к которому с раннего детства прививали бабушки-певуньи и дед-баянист.

С фольклорным ансамблем юную Катюшу судьба свела в тот момент, когда она шла по улице и, не стесняясь окружающих, громко напевала «Калинку-малинку». Вместе с «Бастеньками» девушка выезжала в многочис­ленные этнографические экс­педиции по селам Восточного Казахстана.

– Старожилы охотно делились с нами самобытным творчеством, – рассказывает Екатерина. – С их помощью мы записали кучу дисков, у каждого из которых своя история…

После окончания школы она поступила в Алтайскую госу­дарст­венную академию культуры и искусства на специальность «преподаватель традиционного фольклора». Так, пословицы, поговорки, потешки, колыбельные прочно вошли в ее жизнь. Благодаря любимому делу Катя встретила свою вторую половинку, вышла замуж. И так совпало, но именно в этот период фольк­лорный ансамбль «Бастеньки» выпустил альбом со свадебными песнями.

Сейчас у молодой и жизнерадостной певицы уже трое детей, с рождением которых появилось новое увлечение. Кстати, его она тоже связывает с фольклором. Молодая мамочка вступила в Ассоциацию консультантов по естественному вскармливанию и ведет активную общественную работу. Екатерина Семибратова считает своим долгом помогать таким же, как она, молодым женщинам налаживать грудное вскармливание. По ее мнению, здоровые малыши – важная составляющая счастливой семейной жизни. Об этом она не устает повторять в своих выступлениях на заседаниях Совета матерей ВКО и других значимых общест­венных мероприятиях.

Что касается собственной семьи, она у нее очень дружная. Любимый муж помогает во всем, и самым мощным объединяю­щим началом для старших и младших Семибратовых является, конечно же, песня.