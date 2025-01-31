Песок на 270 млн тенге незаконно продали предприниматели в Семее

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Факт реализации общераспространенных полезных ископаемых на территории города выявила прокуратура Семея, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК

Недобросовестные предприниматели, не имея разрешительных документов на систематической основе осуществляли незаконную добычу песка, а также оказывали услуги по его перевозке и доставке строительным предприятиям.

Ущерб, нанесенный государству, превысил 270 млн тенге.

Прокуратурой города начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 214 Уголовного кодекса (незаконное предпринимательство), материалы направлены в Департамент экономических расследований для принятия процессуального решения.