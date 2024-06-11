Ещё одна петиция набрала свыше 50 тыс. подписей казахстанцев

Минтуризма уже приняло документ к рассмотрению

Опубликованная на официальном портале E-Petition.kz петиция «Запретить чиновникам азартные игры» собрала необходимое количество подписей для официального рассмотрения, сообщает Kazpravda.kz

«В соответствии со статьей 90-5 АППК РК, срок рассмотрения петиции составляет до 40 рабочих дней с момента регистрации. Минтуризма организует деятельность рабочей группы, включающей представителей заинтересованных сторон, государственных органов и общественных объединений», — говорится в официальном сообщении.

В ведомстве добавили, что процесс рассмотрения петиции будет проходить в соответствии с требованиями законодательства.

На прошлой неделе Мажилис принял на пленарном заседании поправки по вопросам игорного бизнеса, лотерей и лотерейной деятельности.