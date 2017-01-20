Певец казахской земли

В экспозиции из 100 произведений, созданных художником с начала 1960-х, представлены работы из собрания Государственного музея искусств им. А. Кастеева и частной коллекции автора. Арий Георгиевич в силу своего возраста не смог прийти на открытие и встретиться со зрителем. Его дочь, искусствовед Ирина Школьная, рассказывает, что хотя творческое становление отца несколько запоздало, так как завершить художественное образование он смог лишь в послевоенное время, это не помешало ему внести свежую струю в искусство Казахстана. В 1943-м Ария призвали в Красную армию на границу с Афганистаном. Здесь он прослужил до 1951 года и мог бы сделать блестящую карьеру военного. Но, возвратившись в Алма-Ату, он сразу отправился в художественное училище с намерением закончить прерванное войной образование. Однако один из чиновников завернул его, сославшись на большой перерыв в учебе. Прошло четыре года, прежде чем ему удалось вернуться в родное училище, в мастерскую А. Черкасского.– В семье моего отца, кроме него, его старший брат и отец, то есть мой дедушка, прекрасно рисовали, – вспоминает Ирина. – К сожалению, ни одной их картины не сохранилось. Дедушку репрессировали в 1936-м и сослали в лагеря, а потом сразу на фронт, в штрафбат, где он пропал без вести. До сих пор ничего не известно о нем. Старший брат в годы войны тоже попал в Сибири в лагеря, мог бы стать известным художником, но изломанная судьба не дала. Две сестры отца тоже не стали художниками, хотя могли бы. Единственное – его правнучка, это внучка моей сестры, пошла по его стопам и сегодня учится в художественном училище при ­КазНАИ имени Т. Жургенова. Она очень хорошо рисует.Первой крупной работой молодого Ария стал «Вечер на джайляу» 1959 года, который горячо встретила публика. И в тот же год ее представили на Декаде литературы и искусства Казахстана в Москве. Его первые картины «В рыбацком колхозе», «Чабаны» и «Вечер на джайляу» поставили в один ряд с известными мастерами. Проникнутые оптимизмом и молодостью, эти работы написаны словно на одном дыхании, в легкой живописной манере, с богатством цветовых нюансов. Их сразу приобрела Казахская государственная художественная галерея, так назывался в те годы Музей искусств им. А. Кастеева.Говоря о творческих принципах Ария Георгиевича, необходимо сказать, что их истоки – в народной жизни и природе Казахстана. Его картины пронизаны глубинным восприятием природы и почти кровным слиянием с людьми, населяющими нашу землю. В его творчестве виден своеобразный синтез традиционной живописи с национальным казахским прикладным искусством и традициями, а также самой природой, которой присущи резкие контрасты цветовых и световых соотношений. Ария Георгиевича заслуженно называют певцом казахской земли. Люди на его полотнах часто пребывают в состоянии созерцательного покоя или неторопливого движения, что является характерным качеством народов Востока вообще и укладом жизни степного края в частности.Арию Школьному сегодня 90 лет. Но, глядя на его произведения, невольно поражаешься необыкновенному трудолюбию, убеждаешься в неподдельной любви художника к родной земле и ее людям. И, самое главное, в молодости и чистоте его души.– Великий немецкий художник-романтик начала XIX века Каспар Давид Фридрих как-то сказал, что художник должен писать не только то, что видит перед собой, но и то, что видит в себе. А если ему нечего сказать, то пусть бросит живопись, – продолжила Ирина Школьная. – Отец, несмотря на то что за плечами у него долгий творческий путь и можно было бы уже отдохнуть, часто приходит в мастерскую. И берет кисть, чтобы творить, потому что жизнь и творчество для него неразделимы.