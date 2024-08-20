Пилотная сельхозперепись стартовала в Казахстане

Сельское хозяйство
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Дана Аменова
корреспондент

Она продлится до 30 сентября

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Минсельхозе объявили о начале сельскохозяйственной переписи для сбора актуальной информации о состоянии сельского хозяйства, включая количество хозяйств, поголовье скота, наличие построек, сельхозтехники, используемые технологии и ресурсы, сообщает Kazpravda.kz 

По данным МСХ, это позволит анализировать текущее состояние сельского хозяйства, выявлять тенденции и проблемы, а также разрабатывать стратегические планы и программы поддержки сельского хозяйства.

Так, например, на основе данных переписи могут рассматриваться вопросы назначения субсидий, выдачи кредитов и других форм государственной поддержки.

«Основной этап сельхозпереписи будет проведен с 1 августа по 20 октября 2025 года, пилотная - с 20 августа по 30 сентября 2024 года. В ней участвуют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, ИП, включая крестьянские или фермерские хозяйства, осуществляющие сельскохозяйственную деятельность в области животноводства, растениеводства и рыбоводства, домашние хозяйства, имеющие земельные участки (дачные, садовые, огородные), для ведения личного подсобного хозяйства и/или имеющие сельскохозяйственных животных», – уточнили в ведомстве.

Перепись позволит актуализировать данные о земельных и посевных площадях, поголовье сельскохозяйственных животных и птиц, сельскохозяйственной технике и оборудованию, а также другие аспекты, касающиеся сельскохозяйственной инфраструктуры.

«Респондентам необходимо будет ответить на вопросы о характеристике субъектов переписи по видам деятельности, наличию инженерно-технических коммуникаций, автономных источников энергии, объектов сельскохозяйственной инфраструктуры, характеристике трудовых ресурсов, наличию и структуре производственных построек и сооружений, о производстве органической продукции и другие вопросы. Юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения, ИП, включая крестьянские или фермерские хозяйства, а также домашние хозяйства могут пройти сельхозперепись самостоятельно, заполнив опросный лист на сайте sanaq.gov.kz», – говорится в официальном сообщении. 

В пресс-службе министерства добавили, что Бюро нацстатистики гарантирует анонимность полученных данных и их использование строго в статистических целях. Цифры будут обработаны в агрегированном виде и опубликованы без раскрытия личности респондента.

Респонденты могут получить подробную консультацию в контакт-центре Бюро 1446, звонки принимаются с 09:00 до 18:30 в будние дни.

Также подсказки по сельхозпереписи можно найти в телеграм-боте @statgovkz_bot, выбрав раздел FAQ.

Ранее ход подготовки к масштабному мероприятию обсудили на совещании под председательством вице-премьера Серика Жумангарина. Как отметили в правительстве, без достоверных данных очень сложно качественно планировать развитие отрасли. 

#сельское хозяйство #МСХ #старт #перепись #пилотный проект

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