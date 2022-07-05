Пилотный проект по профилактике преступлений в отношении детей запустили в Казахстане

Чтобы не случилась беда

В Восточном Казахстане запустили пилотный проект по профилактике преступлений, связанных с насилием над детьми.

В областном надзорном ведомстве Восточного Казахстана привели статистику: в 2021 году в регионе зарегистрировали 71 преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних, в том числе 38 насильственных. За 5 месяцев этого года – 31 преступление, в том числе 21 насильственное.

Как отметил областной прокурор Алмат Байшулаков, несмотря на то, что фактов укрывательства нет, все случаи регистрируются, страдает тем не менее самая уязвимая категория – дети. Физическому здоровью и психике наносится непоправимый вред. Каждая подобная история вызывает в обществе большой резонанс. Каждый случай – огромная беда.

По словам прокуроров, часть преступлений по объективным причинам со временем снимается с учета. В целом сформирована понятная судебная практика. Например, в 2021 году к реальным срокам лишения свободы были приговорены 23 лица, в текущем году – 13.

– Раскрыть такие преступления непросто, – пояснили в надзорном органе. – В большинстве случаев отсутствуют свидетели, а сами потерпевшие обращаются спустя продолжительное время. Это затрудняет сбор доказательственной базы.

На днях в ходе расширенной коллегии прокуратуры ВКО с участием полицейских, а также руководителей органов образования и здравоохранения было заявлено о начале пилотного проекта. Работа запланирована по двум направлениям: конт­роль за семьями из группы риска, точечная работа с ними, помощь в трудоустройстве, назначение госвыплат. Кроме того, преду­смотрена общая профилактика среди учащихся школ, колледжей и родителей. Разработана программа широкого информирования и просвещения.

– Уже осенью будут заслушаны предварительные итоги, – отметили в прокуратуре. – Дальше аналогичную работу распространят в других регионах.