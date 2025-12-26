Базовые условия для внедрения инновационных транспортных систем созданы в Казахстане. Об этом в рамках серии итоговых пресс-конференций Правительства сообщил заместитель Премьер-министра — министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев.

Фото: пресс-служба правительства

В ближайшее время планируется запуск технологии в пилотном режиме для проверки всех составляющих и определения направлений дальнейшей работы. Это позволит в будущем масштабировать проект на более широкие территории, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

«Мы начинаем запуск в пилотном режиме, чтобы протестировать и проверить, какие составляющие необходимо доработать. Будет определена зона для безопасной среды тестирования этой технологии. На основе полученных результатов мы разработаем стандарты для дорожной инфраструктуры. По итогам пилотного запуска будут выработаны минимальные требования к дорожной инфраструктуре, необходимые для полноценного функционирования подобных технологий в Казахстане», — подчеркнул вице-премьер.

Ранее на форуме Digital Bridge 2025 отечественная IT-компания Jet Sharing объявила о планах по запуску пилотного проекта с возможностью полноценного коммерческого запуска сервиса в 2027 году. Основу проекта составляет система на базе ИИ, управляющая движением автомобиля, распределением заказов и ценообразованием. Одной из ключевых задач станет создание высокоточной 3D-карты города для навигации. В качестве стартовой площадки рассматривается Alatau City.