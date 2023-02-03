Пинг-понг и не только

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Ксения Черника

Центр настольного тенниса открыт в Шымкенте.

Здание построено в соответствии с современными требованиями. Площадь объекта – 1 632 квадратных мет­ра, высота потолка основного зала – 7,5 мет­ров. Зал настольного тенниса занимает площадь более 1 100 квадратных метров и рассчитан на 12 спортивных столов, есть также зрительские места на 200 человек. Центр укомплектован профессиональным спортивным оборудованием фирмы Butterfly, использовано специализированное напольное покрытие, есть и освещение в 1 000 люкс. Также есть медицинский кабинет, комнаты для тренеров и раздевалки.

Центр настольного тенниса является материально-технической базой Федерации настольного тенниса города Шымкента. Любители этого вида спорта могут здесь научиться пинг-понгу не только непосредственно под руководством тренера, но и при помощи видеоуроков, записанных на основе самых прогрессивных техник игры.

В третьем по численности городе страны регулярно настольным теннисом занимаются около 2 000 спорт­сменов. Среди них есть победители чемпионатов Средней Азии, молодежных международных турниров. Центр настольного тенниса открывает двери для юных спортсменов, выступающих на мировых аренах, а также будет способствовать развитию массового спорта среди жителей города.

По информации председателя Федерации настольного тенниса города Бахытжана Сейтжана, центр соответствует всем требованиям для проведения республиканских турниров и учебно-тренировочных сборов, а к его открытию сразу же организовали международный турнир «SHYMKENT CUP», в котором приняли участие 230 спортсменов из регионов Казахстана, России, Узбекистана, Кыргызстана и Азербайджана.

В личном разряде украшением финалов стал матч Дастана Кенжигулова (Алматы) против Ивана Никулина (Санкт-Петербург). В решающей пятой партии Дастан вышел вперед со счетом 7:0, и в тот момент, когда, казалось, что победа однозначно достанется ему, Иван Никулин сократил разрыв в счете, при этом не просто догнал соперника, но и уверенно обошел. Невероятная по накалу игра завершилась со счетом 11:8 в пользу россиянина.

– Уступая со счетом 0:7, не сдался и сражался до конца, – так прокомментировал свою блестящую победу Иван Никулин. – Такие ситуации у меня случались и раньше. К примеру, в августе прошлого года в финальном матче командного турнира Спартакиады России проигрывал четырехкратному чемпиону страны, мастеру спорта международного класса Александру Шибаеву со счетом 1:7 в решающей партии, но сумел переломить ход встречи в свою пользу и завоевал золотую медаль.

Второе место среди мужчин в личном разряде занял Дастан Кенжигулов (Алматы), третье – Айдос Кенжигулов (Алматы). Среди женщин в личном разряде победителем признана Зауреш Акашева (Караганда), на втором и третьем местах, соответственно, Сарвиноз Миркадирова (Шымкент) и Гузель Торшаева (Алматы).

Среди мужчин в парном разряде сильнейшими стали Денис Жолудев⁄Иван Никулин (Усть-Каменогорск⁄Санкт-Петербург). На втором месте – Ирисбек Артукметов⁄Искандер Харки (Шымкент⁄Масанчи), на третьем – Санжар Жубанов⁄Сагантай Курмамбаев (Алматы⁄Усть-Каменогорск).

В соревнованиях среди женщин в парном разряде равных не было Сарвиноз Миркадировой⁄Анель Бахыт (Шымкент). В тройку лидеров также вошли Зауреш Акашева⁄Арай Ашкеева (Караганда), Айя Алимбаева⁄Гузель Торшаева (Алматы).

#спорт #настольный теннис

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