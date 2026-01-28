10 человек пострадали, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Не менее десяти человек пострадали при нападении стаи пираний на людей, купавшихся в реке Парагасу на северо-востоке Бразилии.

Как пишет издание The Mirror, в тот день сотни местных жителей и туристов наслаждались теплой водой и солнцем, но их отдых прервали рыбы с острыми, как бритва, зубами.

Началась паника, люди с криками выбегали на берег, оставляя за собой кровавые следы.

Помощь пострадавшим оказывали очевидцы. Они вытаскивали людей из воды, накладывали повязки на поврежденные ступни и лодыжки, помогали добраться до ближайшего медицинского пункта.

После инцидента власти запретили купаться в этом районе, разместив на берегу предупреждение о пираньях.

Эксперты, комментируя произошедшее, отметили, что опасные обитатели водоемов крайне редко нападают на людей. По одной из версий, агрессия рыб может быть связана с аномально высокой температурой воздуха и воды.