Питание костанайских дошколят подорожало на 14% – примерно на две тысячи тенге

Виной всему инфляция

– Согласно статистическим данным, цены на продукты питания в республике по сравнению с 2021 годом возросли в разы. Сектором планирования и прогнозирования в соответствии с этим произведены расчеты по ценовым предложениям от поставщиков продовольственных товаров Костаная, – отметила руководитель городского отдела образования Гульсим Оразбаева.

С 7 октября питание дошкольников младшего звена (от 1 до 3 лет) составит 15 666 тенге вместо прежних 13 745 тенге, а детей постарше (от 3 до 6 лет) – 18 298 тенге, ранее сумма равнялась 16 012 тенге.

При этом часть дошколят имеют право на бесплатное и льготное питание. 100-процентное бесплатное питание в детских садах Костаная предусмотрено для четырех категорий малышей: это дети-сироты, находящиеся на патронатном воспитании, дети с ограниченными возможностями, а также дети из логопедических и коррекционных групп. Таких в областном центре 324.

А вот скидкой на 50% на питание пользуются вдвое больше детей, а точнее – 637 дошколят. Это дети из семей получателей АСП и из многодетных семей.