Общество
Питание костанайских дошколят подорожало на 14% – примерно на две тысячи тенге
Валентина Мелехова

Виной всему инфляция

– Согласно статистическим данным, цены на продукты питания в республике по сравнению с 2021 годом возросли в разы. Сектором планирования и прогнозирования в соответствии с этим произведены расчеты по ценовым предложениям от поставщиков продовольственных товаров Костаная, – отметила руководитель городского отдела образования Гульсим Оразбаева.

С 7 октября питание дошкольников младшего звена (от 1 до 3 лет) составит 15 666 тенге вместо прежних 13 745 тенге, а детей постарше (от 3 до 6 лет) – 18 298 тенге, ранее сумма равнялась 16 012 тенге.

При этом часть дошколят имеют право на бесплатное и льготное питание. 100-процентное бесплатное питание в детских садах Костаная предусмотрено для четырех категорий малышей: это дети-сироты, находящиеся на патронатном воспитании, дети с ограниченными возможностями, а также дети из логопедических и коррекционных групп. Таких в областном центре 324.

А вот скидкой на 50% на питание пользуются вдвое больше детей, а точнее – 637 дошколят. Это дети из семей получателей АСП и из многодетных семей.

Популярное

Все
В Казахстане предлагают применять принудительный труд в качестве административного наказания
В Кызылорде из-за невнимательности чиновников бизнес-леди оштрафовали на 600 тыс. тенге
Ориентир – Новый Казахстан
Принципиальный шаг в новую эпоху
Овощи круглый год
В условиях высоких инфляционных ожиданий
Прощай, коллективный иммунитет?
На земле отцов
Крупнейшая в Центральной Азии
Развитие госуправления: промежуточные итоги и необходимые реформы
Расширяются связи
Модницам на заметку
Старая сказка на новый лад
Время решительных мер
Кто отправится в Глазго
Суд да дело
Казахстан выступит в группе H
Многое нужно наверстать
Сломанные судьбы
Тариф для ускорения
Тональность заявления Захаровой не соответствует характеру союзнических отношений – МИД РК
Экономическое развитие немыслимо без науки
Рассылку о призыве России стран-участниц ОДКБ на Донбасс распространяют в соцсетях
Женщину с 7-летней дочерью нашли убитыми в Карагандинской области: версию их смерти рассказала бабушка
Токаев принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ
Касым-Жомарт Токаев принял участие в форуме сторонников
UNESCO чествовала Ахмета Байтурсынова
Застали с рачком
В Уральске школьник умер перед уроком в классе
Алихан Смаилов: Казахстан готов нарастить поставки товаров в Иран
Игорь Лепеха стал заместителем министра внутренних дел Казахстана
В чем заключена сила Казахстана, объяснил президент Токаев
Указ Президента Республики Казахстан
СВМДА: вызовы и перспективы трансформации
В Сибири казахское сокровище тазы дает уроки милосердия и любви
Запущено пробное онлайн-тестирование для подготовки к ЕНТ
Берик Алибай: сегодня его работы украшают самые лучшие коллекции мира
Указ Президента Республики Казахстан
Токаев посетил гимназию имени Абая для одаренных детей в Павлодаре
Токаев: Я пойду на выборы не от какой-то конкретной организации
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
Указ Президента Республики Казахстан
Ракета с космическим кораблем напугала казахстанцев – видео
Где и во сколько смотреть трансляцию поединка Головкин – "Канело"
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
Объявлены новшества ЕНТ-2023
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
Когда столица Казахстана вновь станет Астаной
Реформатор с большой буквы
Об отправленных в Россию вертолетах высказался глава МЧС
Закон Республики Казахстан
Археолог Андрей Астафьев обнаружил в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр
Почти на 10 млрд тенге снизили тарифы на комуслуги в 12 регионах
Мусин заехал по "старой доброй привычке" без предупреждения в ЦОН и рассказал, что его там ждало
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
Тарифы страховых выплат пострадавшим от медиков пациентам предложил Минздрав
Указ Президента Республики Казахстан
Позицию Казахстана по референдумам в ЛНР и ДНР обозначили в МИД РК
Правительство полностью потеряло контроль над развитием угольных шахт Караганды – депутат

Читайте также

Общество
В ЗКО из 1 214 домов, где проживают семьи, относящиеся к со…
Общество
В Кызылорде из-за невнимательности чиновников бизнес-леди о…
Общество
В Казахстане предлагают применять принудительный труд в кач…
Общество
Незаконно выданных 33 земельных участка вернули в госсобств…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]