Планшет разыгрывает посольство Германии в Казахстане

Общество
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Фото с сайта 24.kz
Посольство Германии проводит конкурс на лучший логотип по случаю 25-летия дипломатических отношений с Казахстаном, передает Kazpravda.kz.

Начало дипломатическим отношениям между двумя странами было положено 11 февраля 1992 года.

"По случаю предстоящего 25-летнего юбилея мы хотели бы провести конкурс на лучший логотип, который будет сопровождать наш юбилейный год, и поэтому просим вас присылать нам свои предложения! Будьте креативны! Мы будем рады получить ваши идеи и уже в предвкушении, как вы сможете объединить, например, немецкого орла с казахской птицей Самрук. Главный приз – планшет", – указывается в сообщении пресс-службы посольства.

Участникам необходимо придумать эскиз логотипа и выслать его на электронный адрес: ku-100@asta.diplo.de. Работы принимаются до 10 января 2017 года.

Жюри до 15 января 2017 года отберет лучшие работы, которые будут опубликованы на странице посольства в Facebook. Посол Германии Рольф Мафаэль выберет победителя из 5 логотипов, которые до 20 января наберут наибольшее количество лайков.

Принять участие в конкурсе имеют право только граждане Казахстана. Логотип победителя будет использован нами на протяжении всего года.

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