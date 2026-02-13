Под председательством Первого заместителя Премьер-министра Романа Скляра прошла Коллегия Министерства промышленности и строительства по итогам 2025 года и планам на предстоящий период, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

Фото: пресс-служба правительства РК

В мероприятии участвовали представители Администрации Президента, Аппарата Правительства, государственных органов, акиматов регионов, национальных компаний, а также члены Общественного совета и подведомственных организаций.

В ходе заседания выступили с отчетами вице-министры промышленности и строительства Олжас Сапарбеков, Куандык Кажкенов, Иран Шархан и Жаннат Дубирова, которые подробно представили результаты 2025 года и планы на будущий период по основным направлениям деятельности Министерства.

Так, в 2026-2027 годах планируется реализовать цифровую реформу строительства. Цифровая трансформация охватит все этапы строительства - от проектирования к умной эксплуатации.

В сфере ЖКХ будет осуществлен переход к единой цифровой модели обслуживания граждан. На платформе Smart Turmys в 2026 году запустятся электронные коммунальные услуги для населения.

В 2026-2028 годах реализуется масштабная приборизация и учет коммунальных ресурсов. Речь идет о внедрении умных счетчиков и автоматизированного сбора данных по воде, теплу и электроэнергии.

В 2026 году в рамках Нацпроекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов» планируется обновить 2,8 тыс. километров сетей водоотведения и 5 тыс. километров водопроводных сетей, снизив их износ к 2030 году до 33% и 41% соответственно.

В промышленности ожидается переход к масштабной цифровизации с поэтапным закреплением стандартов. В 2026 году будет сформирована нормативная база, а с 2027 года цифровые двойники станут обязательным стандартом для промышленных предприятий. Это означает, что ключевые производственные процессы переходят в управляемый цифровой контур.

Следующим этапом будет внедрение Big Data и ИИ в геологоразведку. Цель – охватить не менее 90% геологических данных, перевести архивы в машиночитаемый формат и создать структурированную ГИС-базу с 3D-визуализацией. Это позволит перейти от разрозненных данных к интерактивной трехмерной карте недр и полностью интегрировать ИИ-решения с Единой платформой недропользования.

Министерством будет проведена работа по утверждению Комплексного плана развития легкой промышленности на 2026-2030 годы и Дорожной карты по развитию текстильной промышленности, а также введению обязательной маркировки и прослеживаемости товаров легкой промышленности.

В текущем году планируется реализовать порядка 200 проектов на сумму 1,7 трлн тенге. При запуске этих проектов будет создано около 19,4 тыс. постоянных рабочих мест. Так, будут осуществлены следующие ключевые проекты: производство минеральных удобрений в Жамбылской области («ЕвроХим-Каратау»), производство ферросилиция в Павлодарской области («Mineral Product International»), кузнечно-бандажный комплекс в Павлодарской области («Railcast systems»), производство грузовых автомобилей и дорожно-строительной техники («Barys Truck Manufactory»), производство грузовых автомобилей HOWO («Saran Machinery») в Карагандинской области. При выходе на полную мощность всех проектов их объемы производства составят около 2,3 трлн тенге, в том числе планируется на экспорт продукции на 0,5 трлн тенге, импортозамещение – 1,5 трлн тенге.

В ходе заключительного слова первый заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр отметил, что правительство приступает к реализации задач 2026 года в условиях глубокой политической трансформации, основу которой закладывает новая Конституция, вынесенная на всенародное обсуждение.

Первый заместитель Премьер-министра РК подчеркнул, что Министерство промышленности и строительства является одним из ключевых государственных органов трансформации экономики.

«Новая конституционная архитектура, переход к однопалатному Парламенту - Құрылтай и создание Народного совета усиливают общественный контроль над исполнительной властью. Для Министерства это означает новый уровень подотчётности. Отныне каждое принимаемое решение должно соответствовать общественным запросам, закреплённым в новой Конституции. Это возлагает большую ответственность на ваши коллективы», — сказал Роман Скляр.

Выступая на Коллегии, Роман Скляр поручил руководству Министерства обеспечить реализацию ряда ключевых направлений, включая разработку среднесрочного плана с эффективными инвестпроектами на 5 лет, развитие кадрового потенциала, внесение новой модели развития СЭЗ в месячный срок, актуализацию плана по редким и редкоземельным металлам, нормативное урегулирование вывоза сырья с содержанием драгметаллов и экспорта ювелирных изделий, принятие плана развития лёгкой промышленности, расширение геолого-геофизического изучения до 2,2 млн квадратных километров с переходом на масштаб 1:50 000, внедрение нормативной базы нового Строительного кодекса, усиление работы по системе Градкадастр, стимулирование жилищного строительства и ипотечных программ, а также в рамках Года цифровизации запуск Национальной информационной системы промышленности, цифровизацию кадастра недр, развитие геобазы с ИИ, совершенствование «e-Qurylys» и цифровизацию сметного дела через согласование АГСК-3.

В целом по итогам заседания Коллегии определены приоритетные направления дальнейшей работы с учетом поручений Главы государства, данных в Послании и на расширенном заседании Правительства.