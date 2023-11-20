Плата за вредность

Общество
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Михаил Тё

Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова встретилась с коллективами предприятий
Жамбылской области.

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Встреча состоялась на заводе минеральных удобрений ТОО «Казфосфат», где собрались представители энергетической, химической, кожевенной, металлургической, строительной отраслей. Глава министерства разъяснила им изменения в законодательстве об охране здоровья граж­дан, занятых на вредных производствах. Также были обсуждены вопросы, связанные с обеспечением безопасности труда.

Как подчеркнула министр, для повышения уровня социальной защиты казах­станцев, работающих во вредных условиях производства, разработан пакет поправок в законодательство, предусматривающих внедрение специальной социальной выплаты. Соответствующий законопроект уже одобрен Мажилисом Парламента и отправлен на рассмотрение в Сенат.

Затем спикер подробно рассказала об основных подходах для назначения нового профессионального пособия. Его смогут получать люди с 55 лет до достижения пенсионного возраста. При этом обязательным условием является наличие профессиональных пенсионных отчислений в ЕНПФ за последние семь лет.

По словам Светланы Жакуповой, специальная социальная выплата будет осуществляться из четырех источников: из республиканского бюджета (специальное профессиональное пособие) в размере двух прожиточных минимумов; из компаний по страхованию жизни в размере одного прожиточного минимума; за счет средств работодателей в размере прожиточного минимума, а также из ЕНПФ за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов. Кроме того, работникам предоставляется право получения выплат из ЕНПФ за счет обязательных пенсионных взносов с учетом имеющихся пенсионных накоплений.

Согласно Социальному кодексу, работодатели перечисляют обязательные профессиональные пенсионные взносы за работников, виды деятельности которых включены в перечень производств, работ с вредными условиями труда, насчитывающий более 2 тыс. позиций. Таким образом, спецсоцвыплата будет полагаться казахстанцам, работающим в 19 отраслях экономики, в том числе в горнодобывающей и обрабатывающей промышленности.

Министр отметила, что выплату планируется назначать только до пенсионного возраста. Для ее получения нужно будет уйти с работы с вредными условия­ми труда. Работники могут перевестись на более легкую работу, тогда они будут получать зарплату и выплату, или выйти на отдых и получать спецсоцвыплату до назначения пенсии.

По данным Единого накопительного пенсионного фонда, претендовать на спецсоцвыплаты в 2024 году смогут более 37 тыс., в 2025-м – свыше 42 тыс., в 2026-м – порядка 47 тыс. работников. Таким образом, число потенциальных получателей будет ежегодно увеличиваться.

– По предварительным данным, в 2024 году средний размер специальной социальной выплаты составит более 208 тысяч тенге. Для каждого работника он будет зависеть от накоплений в ЕНПФ, – проинформировала Светлана Жакупова.

Кроме того, министр ознакомила представителей трудовых коллективов региона с другими изменениями в законодательстве. Так, поправками предусматривается совершенствование системы обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении трудовых обязанностей.

#Жамбылская область #завод #ЕНПФ #вредные условия #Казфосфат

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