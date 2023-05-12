Платформа для диалога

Впервые свою работу Общественная палата при Мажилисе начала в декабре 2022 года. В новом созыве состав палаты обновился наполовину. В нее вошли представители партий, неправительственных организаций, общественные деятели, авторитетные эксперты в своих сферах.

– Новые лица, вошедшие в палату, известны своей активной граж­данской позицией. Многие из вас уже высоко зарекомендовали себя в законопроектной работе Мажилиса. Именно поэтому мы пригласили вас принять участие в работе палаты. И благодарны вам за ваше согласие на совместную работу, – обратился к присутствующим Ерлан Кошанов.

Он отметил, что сегодня в Казахстане открытое общество со множеством мнений по всем воп­росам, и порой высказываемые позиции прямо противоположны. Общественная палата станет площадкой для проведения цивилизованных, межпартийных и общественных дискуссий. О необходимости создания условий для такого диалога в своей предвыборной программе сказал Президент Касым-Жомарт Токаев.

Палата будет рассматривать наиболее актуальные вопросы, которые поднимаются в обществе, и выносить их в плоскость законотворчества. Также члены Общественной палаты будут обсуждать наиболее резонансные законопроекты до их принятия Мажилисом.

– Все ваши конструктивные замечания и предложения будут обязательно направляться в рабочую группу и учитываться в сравнительной таблице к законопроекту. Это закреплено в положении Общественной палаты. Таким образом, через вашу работу будет расширено участие граждан в процессе принятия решений в Мажилисе, – напомнил Ерлан Кошанов участникам заседания.

На первом заседании эксперты обсудили проект закона о местном самоуправлении, над которым ведут работу мажилисмены.

Также были решены организационные вопросы. Бюро утвердило 38 членов Общественной палаты. Председателем назначен депутат Мажилиса Айдос Сарым, его заместителями стали первый проректор Кокшетауского государственного университета им. Ш. Уалиханова, общественный деятель Галым Байтук и председатель правления Нацио­нальной лиги потребителей Казахстана Светлана Романовская. Ответственным секретарем палаты назначена заместитель руководителя Аппарата Мажилиса Индира Мамашева.

Председатель Мажилиса вручил удостоверения членам Общественной палаты, пожелал всем продуктивной работы на благо общества.