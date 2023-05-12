Платформа для диалога

Свежий выпуск
59
Маулен Кенжегулов

Первое заседание Общественной палаты при Мажилисе в новом созыве прошло при участии спикера палаты Ерлана Кошанова. Участники обсудили организационные вопросы и законопроект о местном самоуправлении.

Впервые свою работу Общественная палата при Мажилисе начала в декабре 2022 года. В новом созыве состав палаты обновился наполовину. В нее вошли представители партий, неправительственных организаций, общественные деятели, авторитетные эксперты в своих сферах.

– Новые лица, вошедшие в палату, известны своей активной граж­данской позицией. Многие из вас уже высоко зарекомендовали себя в законопроектной работе Мажилиса. Именно поэтому мы пригласили вас принять участие в работе палаты. И благодарны вам за ваше согласие на совместную работу, – обратился к присутствующим Ерлан Кошанов.

Он отметил, что сегодня в Казахстане открытое общество со множеством мнений по всем воп­росам, и порой высказываемые позиции прямо противоположны. Общественная палата станет площадкой для проведения цивилизованных, межпартийных и общественных дискуссий. О необходимости создания условий для такого диалога в своей предвыборной программе сказал Президент Касым-Жомарт Токаев.

Палата будет рассматривать наиболее актуальные вопросы, которые поднимаются в обществе, и выносить их в плоскость законотворчества. Также члены Общественной палаты будут обсуждать наиболее резонансные законопроекты до их принятия Мажилисом.

– Все ваши конструктивные замечания и предложения будут обязательно направляться в рабочую группу и учитываться в сравнительной таблице к законопроекту. Это закреплено в положении Общественной палаты. Таким образом, через вашу работу будет расширено участие граждан в процессе принятия решений в Мажилисе, – напомнил Ерлан Кошанов участникам заседания.

На первом заседании эксперты обсудили проект закона о местном самоуправлении, над которым ведут работу мажилисмены.

Также были решены организационные вопросы. Бюро утвердило 38 членов Общественной палаты. Председателем назначен депутат Мажилиса Айдос Сарым, его заместителями стали первый проректор Кокшетауского государственного университета им. Ш. Уалиханова, общественный деятель Галым Байтук и председатель правления Нацио­нальной лиги потребителей Казахстана Светлана Романовская. Ответственным секретарем палаты назначена заместитель руководителя Аппарата Мажилиса Индира Мамашева.

Председатель Мажилиса вручил удостоверения членам Общественной палаты, пожелал всем продуктивной работы на благо общества.

#мажилис #казахстан #РК #Общественная Палата

Популярное

Все
Подписаться на печатные издания казахстанцы теперь могут онлайн
В Казахстане за первый квартал текущего года мошенники «заработали» более 30 млрд тенге
За тысячи километров от отчего дома уехала учиться венгерка Богларка Фехер, чтобы досконально выучить казахский язык и окунуться в национальную культуру
Преподаватель онлайн-курсов казахского Ирина Цой делится секретами успешного изучения государственного языка
В Алматинской области растет популярность разговорных клубов казахского языка
Урджарская находка: принцесса или жрица?
В поисках «мурано», или За удовольствие нужно платить
Иллюзия реальности, или Поле чудес в стране дураков
И крупный цветочек
Первая из легенд
HTTP⁄⁄Наследники_графа_Калиостро
Платформа для диалога
Затравленная тема
Парад стихий
В защиту права на авторство
История в камне
Скажи!
Жительница Сатпаева Ирина Ким самостоятельно выучила казахский язык – без учебников и курсов. Секретного метода нет, помогло общение
Летчики армейской авиации Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК освоили навыки сложного пилотажа
В Алматинском соединении Десантно-штурмовых войск прошло торжественное чествование солдат, убывающих домой
В автобус с пассажирами выстрелил мопедист в Алматы
На окраине столицы, в районе промзоны, происходят настоящие чудеса. Здесь буквально оживают старые советские машины, обретая вторую жизнь
Школьные уроки начальной военной подготовки должны формировать у подростков представление о воинской службе и ее огромной значимости
Безвизовый режим с КНР: стоит ли нам бояться своих соседей?
Опасения по поводу возможного увеличения объемов незаконной миграции в связи с планами РК и КНР ввести безвизовый режим по сути своей надуманы
Планы по увеличению срока «безвиза» между РК и КНР до 30 дней вызвали бурное обсуждение в социальных сетях
Женщины должны занять треть руководящих постов в компаниях «Самрук-Казына»
Побег наркоторговки от полицейских в Астане попал на видео
В Республиканском штабе  рассказали о поддержке предприятий малого и среднего бизнеса в Казахстане
В Атырау полицейские спасли людей из горящего дома (видео)
ВОЗ объявила о завершении пандемии COVID-19: каковы итоги в Казахстане
Где в Казахстане проживает больше всего мужчин
Гулявший с ножом житель Павлодара напугал прохожих
В Лондоне в Вестминстерском аббатстве короновали Карла III
Экипаж самолета отравился бортовой едой в Алматы
В столице прошел международный фестиваль искусств «Айман приглашает»
Пятерку лучших бойцов Казахстана назвал Жалгас Жумагулов
Более тысячи водительских удостоверений продала преступная группа в Костанайской области
Наиболее эффективными двухмесячные курсы казахского языка становятся для… супругов
Выдачу водительских удостоверений приостановили в Костанайской области
Телерадиовещание временно отключат в Казахстане
Правосудие Казахстана: в контексте преобразований
Дом-"крепость" обокрал вор-рецидивист в Караганде
Затопить нельзя сохранить
Приговор по делу о хищении миллиардов на ТЭЦ вынес суд в Таразе
Почему в Казахстане слабый интернет, объяснил Мусин
Смаилов встретился с представителями творческой интеллигенции Абайской области
Двух детей спасли из задымленной квартиры полицейские Кызылорды
Найдено тело девочки, пропавшей почти месяц назад в Атырау
Пять новаций Социального кодекса
Беглого убийцу спустя 20 лет задержали в Казахстане
Ногу пожилой женщины "зажевал" эскалатор в Кокшетау
Карагандинец одним ударом убил 19-летнего парня
Смог в Астане объяснили помутнением атмосферы
Максимально приближенные к боевым условиям антитеррористические учения пройдут в Астане
3-летний ребенок заперся в квартире с включенной газплитой в Костанае
Объявлены даты ЕНТ-2023

Читайте также

В защиту права на авторство
Очередная ярмарка вакансий пройдет в столице
Поиски увенчались успехом
До последнего вздоха

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]